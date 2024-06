Milei vuelve a retumbar en Moncloa comparando a Sánchez con Maduro: "cobarde"

El presidente de Argentina asegura que el español, con sus ataques a la prensa, está adoptando el mismo modelo de "libertad de expresión" que el máximo mandatario de Venezuela

Continúa la guerra de declaraciones cruzadas entre Javier Milei y el Gobierno de Pedro Sánchez. Casi no hay ministro o ministra del Ejecutivo ‘sanchista’ que no haya faltado el respeto o atacado al presidente de Argentina y este toma nota y apunta. Parece que el recientemente elegido por los argentinos como máximo dirigente no va a olvidar con facilidad las críticas que vienen al otro lado del charco. Son muchos los países que lo hacen, pero compartir idioma es a la vez una ventaja para poder responder con todas las de la ley. Sin medias tintas.

Así se las gasta Milei, que ha vuelto a la carga este miércoles durante una entrevista en el canal de televisión argentino ‘Todo Noticias’. En la misma ha calificado de "cobarde" a Sánchez por "mandar" a sus ministros españoles a insultarle y también ha asegurado que está demostrando, con su campaña de persecución contra medios y jueces, tener el mismo "modelo" de libertad de expresión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

🔴 URGENTE | Javier Milei vuelve a DESTROZAR a Pedro Sánchez en una entrevista: "Es un cobarde que mandó a todas las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino".



"Está aplicando el modelo de Maduro, ¿qué pasaría si yo hiciese eso en Argentina?". pic.twitter.com/O4PEspj0ld — Unai Cano (@unaicano10) June 19, 2024

Milei ha apuntado que tras arrancar con Óscar Puente -quien dio a entender que el mandatario argentino consumía sustancias- ha ido ordenando a las ministras criticarlo y apunta a un motivo: "Como yo no respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme. Para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él".

El argentino se refiere a las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y a la de Trabajo, Yolanda Díaz. La primera afirmó que Milei es un ejemplo de "modelo negacionista" que "atenta contra la propia democracia"; y la segunda expresó en diciembre que el nuevo presidente de Argentina "volvía con el recorte y el autoritarismo".

Las ministras Diana Morant y Yolanda Díaz.

Milei compara a Sánchez con Maduro

Además, Milei ha hecho esa comparación del presidente de España con el de Venezuela, apuntando que no se respeta la libertad de expresión siempre y cuando vaya en su contra: "O sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda?". Nuevo capítulo de esta guerra que ha abierto una crisis diplomática que será difícil de solucionar a corto plazo.