Un contratiempo en Moncloa: paren máquinas…¡que nos falta Puigdemont!

Pedro Sánchez pretendía – y sigue pretendiéndolo- cerrar el acuerdo con ERC, a continuación con Junts, presentar en el registro del Congreso de los Diputados el texto de la Proposición de Ley bajo el que se pretende dar cobertura a la amnistía exigida por los independentistas y que ha llevado a Sánchez a “hacer de la necesidad virtud” y pasar del rechazo a la aceptación en apenas tres meses.

Con ese texto ya calificado favorablemente por la Mesa del Congreso, la idea era convocar el Pleno para el debate de Investidura los días 7 y 8 de noviembre, es decir, martes y miércoles de la semana próxima. El acuerdo pasaba por que saliese elegido en primera votación, el mismo día 8 de noviembre. Precisamente, el Rey Felipe VI, llega de viaje el mismo día 8 por la noche, con lo que, en los planes de Sánchez se contemplaba la toma de posesión ante el monarca el día 9, festividad de la Almudena en Madrid, aunque no así en el resto de España.

Así las cosas, Sánchez tenía un fin de semana por delante de lo más parecido a un puente que los madrileños tienen en el mes de noviembre, para poder llegar al lunes con el nuevo Gobierno recién salido del horno y tal vez, en función de la agenda de Zarzuela, tomando posesión.

La cuestión es que ese “duelo de titanes” que protagonizan las dos fuerzas independentistas, ERC y Junts, forzó una enésima reunión con fanfarria y boato, para hacer público el último fleco arañado por el propio presidente de la Generalitat de Cataluña en persona, Pere Aragonès, que anunciaba el traspaso de los trenes de cercanías al gobierno catalán.

El "negociador en jefe" de Sánchez, Félix Bolaños, con Junqueras este jueves.

Mientras, Carles Puigdemont, reunido con los suyos en Bélgica y convencido de ser el que tenía la última palabra, decidió no dar una patada al tablero, pero sí ponerle un poco de suspense y mucho miedo en el cuerpo a la parroquia socialista.

En ese momento, a más de un dirigente del PSOE se le heló la sangre, temiendo que pudiera irse todo al garete por un “ataque de cuernos”. Empezaron las llamadas de teléfono, las promesas y los anuncios de buena voluntad por parte del Gobierno, pero todo acababa con un ¡parad máquinas, que Puigdemont no va a firmar todavía…!

Sempre hem dit que per tractar amb el sistema polític espanyol totes precaucions són poques. Ens hi mantenim, i ens hi refermem. No canviarem la prudència i les precaucions que hem mantingut fins ara per més presses que alguns tinguin.