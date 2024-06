La presidenta de la APM sobre la amnistía: "La vicepresidenta no tiene ni idea"

La presidenta de la APM y decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, analiza en ESdiario las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero sobre la amnistía.

Tal y como venimos avanzando en ESdiario, dos hechos de especial relevancia en el ámbito judicial han sucedido esta semana: por una parte, la publicación en el BOE -48 horas después del 9J europeo- de la Ley de Amnistía y, por la otra, el ultimátum que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio al PP para acometer la renovación del CGPJ.

Bajo este contexto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que los jueces y fiscales tienen que aplicar la Ley de Amnistía "en los justos términos" en los que esta norma salió del Congreso de los Diputados y considera que no caben interpretaciones porque la voluntad del legislador es clara, según ha reiterado.

Montero ha hecho estas declaraciones al ser preguntada, en concreto, por los fiscales del procès, que en la víspera expresaron su oposición a amnistiar el delito de malversación que se atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, al entender que es "improcedente" porque hubo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.

Ante estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, la presidenta de la APM y decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, ha asegurado en una entrevista en ESdiario que "parece que la vicepresidenta no tiene ni idea de cuál es la labor de los jueces, me temo, porque los jueces, precisamente lo que tenemos que hacer es interpretar la ley. No somos un ordenador. Nosotros interpretamos la norma jurídica y la aplicamos al caso concreto. En eso consiste la labor judicial", explica.

"Si no fuéramos los jueces los que interpretamos la ley, esta Ley de Amnistía que ya de por sí supone un atentado a la separación de poderes, pues estaría omitiendo una de las recomendaciones que se hacen en el informe que hizo la Comisión de Venecia. Y es que dice que esta ley debe ser aplicada por los jueces. Por tanto, los jueces claro que van a interpretar la ley y van a aplicar la ley. Y aplicar la ley supone también tener que examinar si esa ley es conforme a la Constitución y si es conforme a la normativa europea. Y aplicar la ley y plantearse esa conformidad o no con la normativa europea puede suponer también pues plantear la cuestión prejudicial y dejar por tanto en suspenso la aplicación de la ley. Pero eso es aplicar la ley", sentencia la presidenta de la APM en este periódico.

Entrevista completa a María Jesús del Barco