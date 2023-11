Sánchez se enfrenta a la investidura rodeado de sus barones, salvo García-Page

Pedro Sánchez será investido este jueves en primera votación, con mayoría absoluta, al conseguir el apoyo de todos los partidos salvo PP, Vox y UPN.

Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a la primera jornada de su investidura. Alrededor de las 11:20 de la mañana el candidato socialista llegó al Congreso de los Diputados. A diferencia de lo que suele ser habitual, el todavía presidente del Gobierno en funciones accedió a la Cámara Baja por la puerta trasera -entrada por la calle de Zorrilla- para sortear el prominente perímetro de seguridad que rodea la parte delantera del Congreso.

Son "días muy intensos", reconoce a ESdiario una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. "No doy más ya", asevera ante el intenso trabajo que los del PSOE están soportando estas semanas.

Por su parte, Sánchez ha llegado con una prominente sonrisa. Está contento. Es una semana de alegría para los socialistas. "Ya estamos acostumbrados a las críticas", incide a este periódico otra solvente fuente del PSOE en relación a las sonoras denuncias públicas de los de Feijóo en torno a la Ley de Amnistía.

Además, el candidato socialista no ha venido solo. Está rodeado de sus más cercanos colaboradores. Tal y como este periódico ha podido comprobar, han venido a arropar al líder del PSOE sus acríticos barones, entre los que no se incluye el presidente socialista de Castilla La-Mancha. Emiliano García-Page reconoce que no ha asistido a arropar a Sánchez porque "no ha sido invitado", inciden fuentes del PSOE de CLM a ESdiario.

Quienes no se han querido perder este día tan importante para el secretario general del PSOE han sido: Juan Lobato (Madrid), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Pablo Zuloaga (Cantabria), Ángel Victor Torres (Canarias), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), María Chivite (Navarra), Adrián Barbón (Asturias), Concha Andreu (La Rioja), Salvador Illa (Cataluña), Pepe Vélez (Murcia).

Además, también han asistido la portavoz de Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, Iratxe García, la Presidenta de Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y la práctica totalidad de la Comisión Ejecutiva Federal; también senadores socialistas, diputados autonómicos, concejales y cargos orgánicos del PSOE que seguirán la investidura desde la sala Ernest Lluch del Congreso.