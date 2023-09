Leguina canta las cuarenta a una presentadora de Cuatro y, de paso, a Sánchez

"Lo que quiere Puigdemont es hacerse con el Gobierno y destrozar la Constitución. ¿Cómo podemos pactar con ellos si los independentistas odian a los españoles?"

El exsocialista y expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, estalló ayer en directo, en una entrevista de una presentadora de 'Cuatro al día' por considerar que manipulaba sus palabras al tiempo que no ocultó su indignación por las cesiones que está dispuesto a hacer el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al independentismo con tal de conservar su sillón en La Moncloa.

El vídeo, publicado en Twitter se ha hecho viral y proliferan los comentarios de apoyo a sus palabras: "La presentadora intentado manipular sus palabras... pero le salió mal. ¡He dicho nacionalistas separatistas", comenta Girautes en un post.



"Y la asquerosa esta como sale a callar a Leguina y a intentar confundirle. Te ha puesto firme, lamesuelas. No es una periodista es una activista. Quéasco", dice un post de Alégrame la noche sigue vivo.

Otro, bajo el apelativo de Toro Sentado, argumenta: "Nos hemos acostumbrado a que hay que aguantar que la prensa zurda manipule impunemente las palabras de los que no comulgan cuando lo que hay que hacer es mandarlos directamente a la mierda como Joaquín Leguina".

Robustiano, comenta: "A las presentadoras progres de la TV que intentan manipular tus declaraciones, hay que tratarlas como las trata Joaquín Leguina".

Gracias a Dios, no estoy en la cabeza de Sánchez

Los tuiteros aludían cuando el político fue interrogado sobre si podría haber un pacto con la condición de la amnistía que exigió el martes pasado Carles Puigdemont, líder del Junts per Catalunya, y fugado de la Justicia tras el procés en Bruselas, Leguina manifestó: "No sé si finalmente habrá un pacto en esas condiciones porque yo no estoy en la cabeza de Sánchez, gracias a Dios, no estoy en la cabeza de Sánchez. Lo que quiere este señor (Puigdemont), que tiene cuatro votos populares, es destrozar la Constitución… ¡A ver si nos aclaramos con los nacionalistas catalanes! Nos odian a los españoles… ¿Cómo podemos pactar con ellos? Odian la Constitución, odian nuestra patria, nos odian a nosotros…".

😂😂😂 Joaquín Leguina ya está hasta el boliche de los manipuladores mediáticos y a su edad no pasa ni media y, te cantas las cuarenta sin despeinarse.



Bravo Sr Leguina👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/wedHZpi28L — Vicky (@VGnarlyV) September 6, 2023

No he dicho que lo catalanes nos odian. He dicho una minoría. Los separatistas-nacionalistas catalanes

Fue entonces cuando la presentadora intervino para precisar: "Entiendo que no todos los catalanes nos odian, son solo una minoría y que se refiere usted a Junts". Leguina, visiblemente enfadado y elevando la voz, exclamó varias veces: "No son todos. Son una minoría. Son una minoría. ¿Cuántos votos tiene (Puigdemont? ¡Mírelo usted! No he dicho los catalanes, he dicho los separatistas-nacionalistas catalanes", expresó, alterado. La periodista intentó arreglar sus palabras con un escueto: "Solo matizaba".

"Sánchez está jugando con un instrumento terrible que ha vulnerado: el Tribunal Constitucional"

Respecto a si podría haber una segunda condición, la vía del referéndum, que Junts ponga sobre la mesa para apoyar la investidura de Sánchez, el ex socialista habló sin tapujos: "El asunto de la amnistía es el primer obstáculo que se va a tener que saltar (el presidente en funciones), jugando con un instrumento terrible que ha vulnerado él: que es el Tribunal Constitucional (TC). Hay gente que no tenía que haber estado nunca en él. Es un instrumento básico para defender la Constitución, no para interpretarla. La cosa está clarísima respecto a la amnistía". En esta línea, incidió: "En la Constitución se prohíben los indultos generales, pues más aún se va a prohibir la amnistía".

"Lo más lógico: un acuerdo PP-PSOE"

Por último, Leguina reprochó las acciones de Sánchez para conservar el poder. Y dijo que había una solución sin tener que repetir las elecciones "ni entregar un partido de Gobierno a un señor que está autoexiliado, fugado de la Justicia, cargándose la independencia de poderes". Agregó "La solución pasa por un acuerdo lógico con quien más votos han obtenido: PP y PSOE", concluyó.