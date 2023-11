El PP saca pecho del "antes y después" que marcó el 12N contra la amnistía

Las concentraciones contra la ley de amnistía organizadas por los de Feijóo consiguieron aglutinar a más de 2 millones de personas en toda España. Las 52 manifestaciones fueron un éxito.

Las concentraciones contra la amnistía de este pasado domingo 12 de noviembre organizadas por el PP en las 52 capitales de España han sido un éxito. Tan solo en Madrid, entre los concentrados en la Puerta del Sol -frente a la sede de la Comunidad de Madrid- como en las abarrotadas calles lindantes, tal y como ESdiario ha podido comprobar, se reunieron cerca de un millón de personas -datos de la organización- para clamar masivamente contra las negociaciones y pactos que permitirán la próxima semana a Pedro Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno. No solo en la capital de España. Tal y como este periódico avanzó, en Barcelona, Valencia, Sevilla, Santander, Pontevedra, La Coruña, Ciudad Real, Salamanca, Tarragona, Málaga Vitoria, Zaragoza y en tantas otras capitales, se desbordó -y con creces- las previsiones de participación.

En este sentido, desde el PP destacan el "antes y el después" que representa el 12N. Así, el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, remarcó que "nunca en nuestra historia reciente tantos ciudadanos habían salido a la calle en tantas ciudades distintas a la vez". “La mayoría silenciosa se ha cansado de serlo y de tener un presidente postrado ante los independentistas”, añadió en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP.

Además, Tellado subrayó que dos millones de ciudadanos se concentraran en las 52 capitales de provincia para "decir que España no se rinde, que no se pueden comprar votos a cambio de impunidad, humillar a la justicia y comerciar con el principio de igualdad". No solo eso. El vicesecretario destacó el civismo mostrado por la sociedad española, que exigió de forma ordenada y pacífica “que se escuche su voz y que Sánchez, de una vez por todas, rectifique”.

En cuanto a la investidura de Pedro Sánchez que se producirá los próximos días 15 y 16 de noviembre, Miguel Tellado aseveró que “ni uno solo de los diputados del PSOE que van a avalar los acuerdos con Junts podrá volver a mirar a la cara a aquellos que les dieron su confianza. Nadie les votó para pagar los pufos de los independentistas, amnistiar sus delitos o abrir la puerta a un referéndum de independencia”.

El PP exige a Sánchez que convoque elecciones

El vicesecretario de Organización Territorial exigió también a Sánchez que "escuche a la calle y convoque elecciones" para que hablen los ciudadanos y decidan el futuro de nuestro país porque nada de lo que se está pactando se contemplaba en los programas del PSOE.

Denunció, además, que la fecha de investidura de Sánchez la "han fijado desde Waterloo" una vez que han conseguido su impunidad y todo lo que exigían. “Waterloo es la nueva capital de España: allí se decidirá y controlará todo”, incidió Miguel Tellado.

“Es una anomalía democrática que quien ha perdido pretenda comprar los votos que le faltan a cambio de una amnistía a la carta, de pactar la investidura en el extranjero con un prófugo y usar la justicia y el Estado de derecho como moneda de cambio para seguir en el poder y pactar el Gobierno con los enemigos confesos de España”, subraya el destacado popular.