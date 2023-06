El PNV anuncia su giro radical contra Sánchez: "No nos va a tomar más el pelo"

La convocatoria de las generales del 23J ha provocado el estallido total del conglomerado de intereses que fue Frankenstein. Y lo dice el partido que provocó su nacimiento en la censura.

Un poco por su estrategia de campaña, otro poco por el hachazo que le ha provocado Bildu en las urnas, el PNV se revuelve contra Pedro Sánchez. Y eso que el partido de Andoni Ortuzar es el responsable último -con sus cinco votos decisivos- de la llegada de Sánchez a La Moncloa.

Pero las cañas de entonces, se han tornado en lanzas. Y en estas últimas horas, el propio presidente del PNV lo ha dejado claro en una entrevista en El Correo. "A partir de ahora, primero el BOE y después apoyo. Sánchez no nos va a tomar más el pelo", sentencia el líder peneuvista.

En Sabin Etxea y en Ajuria Enea -residencia del lendakari Íñigo Urkullu- no se disimula el enfado con el líder del PSOE. Eso sí, mientras se acaba de pactar con el PSE un nuevo acuerdo de gobernabilidad en alcaldías y diputaciones. Pero la estrategia con Sánchez da un giro.

"Lo que no puede ser es que alguién que gobierna como si tuviera mayoría absoluta cuando está en minoría absoluta. Y es lo que ha hecho Sánchez en los últimos tiempos", critica Ortuzar. "Le ha llamado Sánchez", le pregunta el entrevistador. "No, no". "¿Desde cuando no hablan"? ¿Desde hace mucho. Desde que no sirve para mucho", apostilla.

Y marca Ortuzar el camino a Sánchez si tras el 23J vuelve a necesitar los votos del PNV. "Pues igual tienen que hacer ellos antes y después nosotros. ¿Quieres mi apoyo? Boletín Oficial. O sale el acuerdo en el BOE o no hay apoyo". Aviso a navegantes de otro desengañado del sanchismo.