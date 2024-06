Las confesiones más íntimas de Alvise sobre la homosexualidad desatan el debate

“Yo he ido en una carroza en el Orgullo LGTBI”, destaca el fundador de Se Acabó La Fiesta, reflexionando sobre asuntos como el matrimonio gay con opiniones encontradas

Todo el mundo sabe lo que piensa Alvise Pérez, fundador de Se Acabó la Fiesta, sobre asuntos como la seguridad con su propuesta de construir una macrocárcel para meter a todos los delincuentes al estilo Nayib Bukele. Sin embargo, la ideología de Alvise Pérez provoca muchas incógnitas en otras materias, sobre todo porque no se define y porque Se Acabó la Fiesta se presentó a las elecciones europeas sin un programa electoral concreto salvo la labor de informador que ha ejercido Alvise en los últimos años.

Preguntado sobre la homosexualidad y el matrimonio gay, Alvise ha dejado una posición con una de cal y otra de arena que ha levantado el debate en redes sociales. En una entrevista, el líder de Se Acabó la Fiesta confiesa que ha ido a bodas gays y que es un defensor de los derechos civiles, “y elegir por orientación sexual es uno de los derechos más básicos que puede existir”, pero también califica la pregunta como “un compromiso”.

Primer guiño de Alvise al voto liberal. Poco a poco se tendrá que ir mojando en diversos temas y sabremos dónde encajarlo. Por ahora pinta más es una especie de Ciudadanos, pero sin ningún complejo.pic.twitter.com/pyCwSpF31D — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) June 23, 2024

Alvise Pérez sí critica a aquellos partidos “que hablan de los homosexuales como si fueran enfermos y se tienen que curar”, una frase que muchos ven como una indirecta al sector más conservador de Vox. El fundador de Se Acabó la Fiesta no se opone al matrimonio gay pero si muestra sus dudas sobre la adopción por parejas homosexuales por “cuestión de fe”.

Alvise Pérez rehuye meterse más en el debate indicando que “a mí me han votado por la lucha sin cuartel contra la corrupción y no estoy legitimado para un posicionamiento firme sobre el matrimonio homosexual”. El eurodiputado de Se Acabó la Fiesta afirma que “yo he ido a en una carroza del Orgullo” pero que ahora no iría porque “el movimiento LGTBI se ha convertido en ridiculizar a los homosexuales, que atenta contra la imagen de igualdad” y presume de que a sus mítines “no sólo van hombres jóvenes heterosexuales, hay transexuales, homosexuales, inmigrantes y hasta ancianos de izquierdas”.