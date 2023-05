Ayuso desmonta la 'justicia social': "Lo tuyo es tuyo y lo de los demás también"

“La gente no olvida las dificultades que hay en los supermercados pero cada día tenemos que enfrentarnos a las frivolidades del Gobierno de Pedro Sánchez”, asegura la presidenta.

Isabel Díaz Ayuso ha sido recientemente criticada por cuestionar la justicia social , un término que promueve y usa con frecuencia la izquierda. Por ello y por los anuncios de Pedro Sánchez en relación a la vivienda le pregunta en exclusiva ESdiario a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

P. Hablemos de vivienda. ¿Qué le parecen las medidas del Gobierno: desde liberar viviendas del banco malo, construir decenas de miles para alquiler público, avalar el 20% de una futura compra? ¿Por qué en casi cinco años de sanchismo justo ahora han reactivado la cuestión de la vivienda?

R. Que les pregunten a los vecinos de La Palma que, después de todo este tiempo, ven cómo 7.000 de ellos no tienen esas soluciones habitacionales que dijo el Gobierno. Es lo mismo que ha pasado con la sequía y Doñana: al PSOE en Andalucía en 40 años nunca le interesó afrontar un problema como este y ha sido ahora cuando ha entendido que puede irrumpir en campaña, con todo el poder del Gobierno, para supuestamente preocuparse por problemas que no puede solucionar.

P. ¿No se puede solucionar el problema de la vivienda?

R. Para que la vivienda tenga solución hay que hacer como nosotros hemos hecho en Madrid: desregular, eliminar burocracia, modificar licencias, hacer una colaboración público-privada, no atacar ni insultar a las empresas y, mucho menos, a las constructoras. Se supone que eran las del “ladrillazo”, la de “los ricos”.

P. ¿No puede, entonces, el PSOE arreglar el problema de la vivienda en España?

R. Es imposible que el Partido Socialista construya vivienda y dé soluciones porque para eso tendría que ser otro partido. Todo lo que hemos puesto en marcha en Madrid nos ha llevado a ser la administración que está construyendo la mitad de la vivienda protegida del país y que el sector inmobiliario europeo diga que nuestro plan de vivienda joven es el mejor, ahora mismo, del continente. Que se está construyendo en 12 municipios. Para eso ha hecho falta una legislatura de trabajo. Y cuando Sánchez ha llegado al final de la legislatura y ha visto que para gobiernos autonómicos era un tema muy importante, ha decidido que para él también ¡Es que tiene un ministerio colado, únicamente en presidencia, sólo para estar pendiente de lo que hacemos los demás! Que por supuesto no tiene perspectiva de género, porque creo que son dos señores.

P. ¿Y qué hacen desde ahí?

R. Ver lo que hacemos las CC.AA. para copiarnos mensajes, cambiarnos el paso. Y, supuestamente, para preocuparse por la gente a la que no ha atendido en cinco años. ¡Cinco años ha tenido, oye, y ni una casa, ni una vivienda, ni una idea!



P. Pero, pese a las medidas que dice que ha tomado su Gobierno en Madrid, lo cierto es que la capital sigue siendo (junto a Baleares, Barcelona, etc.) de las más caras para alquilar y comprar una vivienda.

R. A Madrid le ocurre lo que a la inmensa mayoría de las capitales del mundo: que hay mucha mas demanda. Pero, teniendo en cuenta, cómo ha cambiado el coste de vida y, sobre todo, la cantidad de personas que ha venido a vivir a Madrid en los últimos años, más ahora que estamos más de moda que nunca, el precio de la vivienda en Madrid se ha mantenido.



P. ¿Por qué se ha mantenido?

R. Porque ya hemos puesto en marcha las bases y muchas políticas que han permitido avalar a los jóvenes para acceder a su primera hipoteca, porque estamos construyendo planes para levantar casas a un precio mucho más accesible para ellos, porque estamos incentivando y apoyando al propietario porque, para nosotros, intervenir la vivienda no es propio. Respetamos que cada dueño ponga su vivienda al precio de alquiler que considere. Aquí se respeta la seguridad jurídica. Damos confianza y, entonces, el mercado se mueve. En la próxima legislatura lo que hace falta es que los partidos políticos (todos) dejen de paralizar los desarrollos urbanísticos. Y que con Madrid Nuevo Norte, Valdecarros, Los Aguijones, Campamento, más todos los planes que estamos poniendo en marcha, crezca mucho más la oferta y, por tanto, baje el precio.

P. Habló usted de la justicia social como “un invento de la izquierda para promover el rencor”. ¿Qué le diría a alguien mileurista, que no puede alquilar, comprar un piso, formar una familia porque, literalmente, no llega a fin de mes? ¿No es eso la justicia social?

R. La justicia y la democracia no deben llevar apellidos. La justicia es civil, mercantil, penal… Y la democracia es democracia: no hay directa, no hay palabros, no hay inventos. Un mundo o una sociedad más justa, si es a lo que se refiere algunos señores de la izquierda, es que haya una igualdad de oportunidades y ante la ley. Esto no es, ni mucho menos, lo que hace el partido socialista.

P. ¿Qué hace el PSOE?

R. Ataca directamente a los que están todos los días trabajando 24 horas sin descanso, como son los autónomos. Para ellos nunca hay un apoyo de las administraciones que, a capricho, cambian las normas, meten más burocracia y van empobreciendo y, luego, cuando los ciudadanos acaban en las colas del paro tienen las oficinas de la Seguridad Social cerrada y con guardias de seguridad. Como ha hecho Yolanda Díaz.

P. ¿Qué ha hecho Yolanda Díaz?

R. Vive en una casa de 443 metros cuadrados sufragada por todos los ciudadanos. Yo no sé si eso es justicia. Justicia social no creo que sea modificar el Código Penal según el delito cometido porque quien lo ha cometido es un socio de Gobierno. Eso tampoco es justicia social. Justicia social no es lo que está haciendo la izquierda. Lo que utilizan con la justicia es promover la cultura del rencor, del agravio, de la culpa, de manera que la okupación sea prácticamente un derecho: “como uno tiene más viviendas y yo tengo menos, me veo en el derecho, por ser justos, a que me des de lo tuyo.”

P. ¿Qué es la justicia social, por tanto, para la izquierda?

R. Significa que lo tuyo es tuyo y lo de los demás, también. Eso es una pretendida lucha de clases que ha intentado promover siempre la izquierda, sobre todo cuando se ve floja en las encuestas para buscar falsos culpables donde no lo está. Si una persona tiene grandes dificultades para salir adelante, necesita que la administración esté ahí para garantizarle unos servicios públicos de la máxima calidad y darle oferta y oportunidad para salir de una situación de vulnerabilidad. Pero no a costa de señalar a otras personas que, por la circunstancia que sea, no tienen esos problemas. Eso de la justicia social en manos de la izquierda está dirigida a otro fin.

P. ¿Qué es lo importante para la gente?

R. La gente no olvida las dificultades que hay en los supermercados y, sin embargo, los temas supuestamente importantes para este gobierno son las frivolidades a las que tenemos que someternos cada día: tiene que haber mujeres de una determinada talla para ir al Congreso, que te den una Thermomix en una carrera popular es machista. En fin, estamos a unas tonterías, unas frivolidades, que la gente de bien, que pelea, que trabaja, que quiere que a sus hijos en clase les pongan las pilas y les ayuden a salir adelante, que quiere una igualdad real de oportunidades, esa gente seria ya no lo aguanta más. Y, mientras tanto, recurriendo, como siempre, a la Guerra Civil y trasladando debates que no han pedido, en una sociedad que es muchísimo más avanzada, mucho mas solidaria, plural y moderna que este proyecto.

P. Por último, no sé si sabe que el ministro Félix Bolaños, tras el encontronazo que tuvo con su Gobierno el 2 de mayo, ha sido ingresado por problemas en su vesícula. ¿Ha tenido ocasión de hablar con él?

R. Pues no. No hemos hablado. Pero esto es algo que no se lo deseo a nadie porque tengo entendido que es un dolor horrible. Sé que no es un asunto grave, pero sí dolorosísimo. Por tanto espero que se encuentre bien y que se recupere, claro.

