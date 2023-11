El juez no se acobarda: imputa a Puigdemont, Rovira y la cúpula del "procés"

La Justicia no quiere saber nada de componendas políticas a los responsables del 1-O. El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019 ha dirigido sus pesquisas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y ha imputado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Así consta en un auto de este mismo lunes dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, donde ofrece a Puigdemont la posibilidad de comparecer voluntariamente "mientras no se libre el correspondiente suplicatorio".

El magistrado ha tomado esta decisión unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil que coloca a Rovira en el centro de la investigación al sostener que es "con mucha probabilidad" la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada Threema que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma".

Además de Rovira, el informe detalla el papel en Tsunami del empresario Oriol Soler, del exconseller de ERC Xavier Vendrell, del diputado de ERC Rubén Wagensberg, del consejero de Omnium Cultural Oleger Serra y de otros posibles implicados en Tsunami -Marta Molina, Josep Campmajo, Jesús Rodríguez Selles y Jaume Cabani-. Según las citadas fuentes judiciales, también han sido imputados.

En su auto, el juez considera que Puigdemont participó en las reuniones celebradas en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019 para supuestamente planificar Tsunami Democràtic, tal y como consta en el análisis de la agenda de Alay. Además, recuerda que aparece citado en un mensaje de otro de los citados, Jesús Rodríguez, a Alay: "El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia".

“¡A por ellos!”, per no perdre el costum. És el cop d’Estat permanent que tant els agrada de reviure, sigui amb sabres o sigui amb togues. Mentre no tanquin la porta que va obrir el rei amb el discurs del 3 d’octubre, sempre se sentirà pudor de claveguera. https://t.co/StZy1SXXoj