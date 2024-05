Ábalos no 'tira de la manta' en el Senado y duda que exista un 'caso Koldo'

En una tensa comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, la trama de corrupción que salpica a las altas instancias del PSOE y hasta del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha confirmado este lunes su intención de recurrir ante el PSOE su suspensión de militancia del partido de la que, a su juicio, no existe ningún precedente similar, y ha admitido que ya sólo confía "en la Justicia".

Cabe recordar que Ábalos fue suspendido de militancia a finales del pasado mes de febrero, tras el estallido del caso sobre la presunta trama de cobro de mordidas por la compra de material sanitario en plena pandemia en la que está investigado su exasesor Koldo García Izaguirre.

Bajo este contexto, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes que encargó todo el asunto de las contrataciones para la compra de material sanitario en pandemia al subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, ha puesto en duda que exista una 'trama Koldo' y ha admitido que conocía a uno de los implicados en la investigación.

El ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso ha asegurado que no tiene "claro" que haya "habido ninguna trama" y, a la pregunta de si informaba a Koldo de sus gestiones, ha respondido que él despachó todo lo que tenía que ver con los contratos con el subsecretario por ser quien "más confianza" le "merecía" puesto que había sido interventor de Hacienda.

Preguntan a Ábalos sobre la posibilidad de la existencia de un jefe, por encima de Koldo García, cabeza de la trama:



"Ni idea. Yo no me reunía con ninguno de esos personajes. No los conozco ni de nombre".



Este sí que es el ‘puto amo’. 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/WMqoC1qEBe