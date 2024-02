Ana Vázquez (PP) insultada por el BNG denuncia la pasividad de Armengol

La diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez, denuncia en ESdiario los insultos que el homólogo del BNG, Néstor Rego, le profirió en el Congreso tanto en público como en privado.

El BNG sigue sin haber digerido todavía la mayoría absoluta que el PP obtuvo en Galicia en las pasadas elecciones del 18 de febrero y que, por tanto, su candidata, Ana Pontón, no sea presidenta de la Xunta pesar de que desde el PSOE y el BNG se alentó por doquier la posibilidad de que hubiera un cambio político en el Ejecutivo regional. En este sentido, el único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha atacado a la también diputada gallega, Ana Vázquez, del PP, con insultos en los pasillos de la Cámara e incluso amenazas según ha denunciado la popular.

"No me va a callar, al igual que tampoco ha callado al pueblo gallego, y no le tengo miedo", ha subrayado Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP en el Congreso, y ha pedido amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “por su seguridad y por respeto a la convivencia”.

Bajo este contexto, la también portavoz de Interior y secretaria Nacional de Interior del PP, Ana Vázquez, denuncia en una entrevista concedida a ESdiario lo ocurrido con el diputado del BNG y la posterior pasividad de la presidenta del Congreso.

"Tienen muy mal perder ellos [los del BNG]. El independentismo contaba ganar y son mamporreros, así de claro. Yo en 20 años que llevo en el Congreso y nadie de ningún partido me increpó nunca en un pasillo en 20 años era la primera vez que un diputado de otro partido me increpa en un en un pasillo", asegura a este periódico la diputada popular.

"Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si un diputado del PP increpa e insulta a una diputada de otro partido? Ese diputado ya estaría dimitido y cesado, pero a este no le pasa nada. Parece ser que el feminismo solo es para las diputadas y las mujeres de izquierdas y no para las del centro derecha", denuncia con notorio enfado Ana Vázquez en ESdiario.

Remarca, además, la diputada popular que "les voy a pedir a los del BNG un poco de tranquilidad porque yo no tengo la culpa de que se hagan fotos con Otegi como se hizo la número uno del BNG. Yo no tengo la culpa de que vayan conjuntamente en las listas a las elecciones europeas, que va el BNG con Bildu. Yo no tengo la culpa de que hace un mes fuera al País Vasco el BNG a manifestarse a favor de los presos de ETA, cuando 68 personas de Galicia han sido asesinadas por ETA. Entonces, yo le pediría al BNG que miraran más a las víctimas y no a los verdugos", exclama Vázquez.

El diputado del BNG no le pidió disculpas

Lejos de pedir disculpas, Néstor Rego, tal y como desvela Ana Vázquez, "no, todo lo contrario. Subió a la tribuna, pidió la palabra y reconoció que me increpó en el pasillo. Y volvió a repetir parte de lo que me había chillado en el pasillo". Y denuncia la popular que "la presidenta [Armengol] lo que tenía que hacer era llamarlo al orden para que esto no volviera a pasar pero no hizo absolutamente nada", subraya Vázquez en ESdiario.

"Como sabemos, la presidenta [del Congreso], pues, es la ministra 23 del Gobierno de Sánchez y no nos dio el amparo que hemos solicitado, con lo cual que puede volver a pasar. Sí, que me lo puedo volver a encontrar en el pasillo porque él ahora sabe que no le va a pasar nada. Que la señora Armengol, aunque nos griten, aunque nos increpa en el pasillo a los diputados del PP, la señora Armengol mira para otro lado", incide con enfado la diputada.