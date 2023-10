La cruda advertencia del PP: La foto con Bildu perseguirá a Sánchez toda su vida

Una de las imágenes de la reunión, el primero entre en un presidente del Gobierno y la coalición abertzale

"Esta reunión de Sánchez con Bildu y el acuerdo que salió de allí evidentemente va a pasar a la historia; la foto del viernes 13, la foto de la indignidad y esa foto le va a perseguir a Sánchez toda su vida, consiga la investidura o no, esté en España o no, siga su carrera política o no. Esa foto va a perseguir a Sánchez durante toda su carrera política", ha apostillado.

"Nos pone de rodillas a todos"

En este punto, ha dicho que Sánchez "está siguiendo al dictado y tragando con todo el guion de Bildu", que no solo ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez sino al presidente del Gobierno de España a nuestro país, a todos. Eso lo ha permitido el presidente del Gobierno con tal de mantenerse sentado en la Moncloa a pesar de haber perdido las elecciones", ha subrayado.

Al primer encuentro (2019 ) fue la portavoz socialista en el Congreso. Adriana Lastra, con rostro serio

Según Bendodo, Sánchez "pasará a la historia por la foto del viernes 13, por la foto de la vergüenza; por la ley del 'sólo sí es sí', que ha supuesto que 1.200 agresores sexuales y violadores hayan reducido sus condenas y 120 de ellos hayan salido de la cárcel, una verdadera ofensa sobre todo a las mujeres; por eliminar la sedición y abaratar el delito de malversación; porque está a punto de tragar con la amnistía y veremos qué hace con el referéndum; por algo muy grave, que es enfrentar al conjunto de las españoles".



También ha indicado que "nada es casual" y todo ello se ha producido "en pleno puente, con miles de ciudadanos preparados para viajar y descansar; el sanchismo quería que esa imagen la vieran el menor número posible de españoles".

Bendodo ha vuelto a pedir a Sánchez que convoque elecciones si considera que todo lo que está haciendo es bueno para el país. Tras ello,ha incidido en que se está riendo de sus votantes y que está vendiendo España a trozos. "A todos los que quieren romper España le está dando sus aspiraciones y cumpliendo con sus objetivos", ha manifestado en un acto de partido celebrado en Antequera (Málaga).