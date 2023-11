Un millón de personas abarrotan Sol contra la amnistía

Miles de ciudadanos inundan la Plaza y sus calles adyacentes portando banderas de España y de Europa mientras corean "Puigdemont a prisión".

La masiva indignación ciudadana por la ley de amnistía se está haciendo notar en el corazón de España, concretamente en la madrileña Puerta del Sol, y en tantos otros rincones de toda España. Las 52 concentraciones convocadas a las 12 son un rotundo éxito. Cerca de un millón de personas han acudido a la organizada por el PP en Madrid, según fuentes de la organización. Frente a la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, miles de manifestantes han lanzado sus consignas en contra de la multitud de concesiones que los de Pedro Sánchez están dando a los independentistas catalanes, todo para que el líder del PSOE se mantenga en La Moncloa.

No sólo la Puerta del Sol estaba atestada. Las calles adyacentes también recogían a una inmensa marea humana portando banderas de España y de Europa. Los gritos de "Puigdemont, a prisión" retumbaban en cada portal, siendo lo más coreado por los presentes. Tal y como está comprobando EsDiario, el enfado de la ciudadanía es masivo.

Muchas familias portan banderas de España y de la Unión Europea, así como carteles en los que se puede leer 'Clamor español, Sánchez dimisión', 'España en pie', 'España está vendida', 'Amnistía no' o 'La democracia en España está en riesgo'.

Alfonso Serrano: "España no se rinde"

No es un mitin. No es un acto. Es una concentración, la primera, organizada por el PP a la que todos, sean o no votantes o militantes del PP, están invitados. "Es una concentración en contra de la amnistía", comenzó clamando el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. "Están vendiendo la libertad de los españoles", aseveró, y "lo están haciendo a escondidas, como los delincuentes" ya que "la gobernabilidad de España se ha negociado fuera de España". “España no se rinde, viva España”, sentenció Alfonso Serrano.

Almeida: "Ni hay españoles de primera o de segunda"

Tras Alfonso Serrano, llega al atril el “alcalde de los alcaldes”, en palabras de Serrano, José Luis Martínez-Almeida. "Lo primero que hay que hacer es tomar el ejemplo de aquellos que hicieron frente al golpe de la democracia en Cataluña, en 2017", gritó, aplaudido por los miles y miles de asistentes, "me quiero acordar de los Policías y del discurso que dio nuestro Rey Felipe VI, defendiendo a España y la democracia", añadió. "No hay españoles de primera o de segunda", aseveró Almeida. "Ni Puigdemont ni Junqueras están por encima del resto de españoles. Nadie", exclamó.

(noticia en desarrollo)