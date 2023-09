El zasca de Feijóo a Sánchez: "Ningún gobierno vale la dignidad de un politico"

Recalca que "cumplir y hacer cumplir la Constitución no es perder el tiempo" y defiende la igualdad de los españoles, porque "no todo vale", en alusión a su rival político

Está dispuesto a no perder su dignidad aunque esté en juego el Gobierno de la nación. Y todo ello, en aras de la defensa de la igualdad de los españoles y a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Porque para él no todo vale. Así lo ha manifestado este domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No como el presidente en funciones, Pedro Sánchez, dispuesto a todo, o a casi todo, cueste lo que cueste, para no perder el poder.

Vamos a defender la igualdad y la libertad de los españoles, vivan donde vivan, voten lo que voten y nos cueste lo que nos cueste.



El Gobierno de España tiene que ser el Gobierno de todos y no de una élite política concreta.



No nos vamos a callar 🇪🇸 pic.twitter.com/pfEkZ6AEDJ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 17, 2023

Por ello, el líder popular ha aprovechado para contestar al cada vez más cuestionado socialista que le acusa de perder el tiempo al acudir a un debate de investidura ya que será fallido. "Estoy en mi derecho porque he ganado las elecciones". Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje opuesto al de su rival político: "Defenderemos la libertad y la igualdad de los españoles aunque nos cueste la Presidencia del Gobierno".

El ganador de las elecciones ha remarcado el perfil "constitucionalista" del PP a pocos días de que se celebre el debate de investidura, a falta de cuatro votos para ser elegido presidente del Gobierno. Lo ha hecho en un acto en Santiago de Compostela que antecede al previsto en Madrid para el próximo domingo 24. En el Multiusos do Sar, arropado por los suyos, ha proclamado que "ningún Gobierno vale la dignidad de un político" y ha asegurado "que los españoles siempre tendrán al PP como garantía de compromiso con la Constitución".

Quien me cuestiona de forma permanente (en alusión al presidente en funciones, Pedro Sánchez) tiene menos votos que yo

El popular ha recordado en su tierra que el "último expulsado" del PSOE fue Pedro Sánchez en la crisis del año 2016. "Hoy es el Partido Sanchista", y ha rechazado las críticas que el socialista le ha lanzado este domingo. "Quien me cuestiona tiene menos votos que yo".

"Seguiremos luchando"

Feijóo ha remarcado que no es "una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir el mandato del jefe del Estado" o "cumplir y tener respeto por el resultado de las urnas", y ha garantizado que el PP "construirá el futuro de España". "Vamos a seguir luchando porque España nos necesita más que nunca", ha sentenciado.