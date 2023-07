El exministro Margallo se moja sobre Feijóo: “El más hermético y metódico”

El que fue ministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy, descarta ser un próximo titular de cartera bajo el previsible futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

El que fue ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre 2011 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha hablado sin pelos en la lengua sobre el actual líder del PP y previsible futuro líder del Ejecutivo español.

Así, en una entrevista realizada por Hugo Pereira, periodista de ESdiario, y Albert Castillón, director del programa Castillón Confidencial de Decisión Radio, el exministro José Manuel García-Margallo calificó de “hermético y metódico” a Alberto Núñez Feijóo.

Así describe el exministro de Rajoy a Feijóo

Preguntado el exministro García-Margallo por un nombre que le gustaría ver dirigiendo Exteriores en el previsible futuro Gobierno de Feijóo, su respuesta no dejó indiferente a nadie: "Intentar saber cuáles son las intenciones de Alberto Núñez Feijóo es un ejercicio absolutamente estéril. Es decir, es probablemente el político, y mire que yo he conocido políticos gallegos, más hermético que he conocido hasta la fecha y probablemente demasiado metódico".

Además, reconoce García-Margallo que Feijóo no está todavía pensando en su Gobierno, sino que "ahora está en ganar las elecciones con una mayoría suficiente para gobernar en solitario, sin hipotecas. Y los nombres vendrán luego", incide.

Margallo descarta ser un futuro Ministro de Feijóo

El periodista Albert Castillón, no satisfecho con la respuesta, le pregunta directamente si él cree que puede ser un elegido por Feijóo para llevar la cartera de Exteriores -u otra-. Ante esta contundente pregunta, su respuesta también lo fue: "Esto ya corresponde a otras generaciones. Nuestro tiempo ha pasado y no tengo ninguna predilección".

Y añade: "Lo que sí le puedo decir con conocimiento de causa, es que tanto para el puesto de exteriores como para otro puesto en el banquillo del PP hay gente más que suficientemente suficientemente preparada", asegura.

¿Pablo Isla futuro ministro de Economía de Feijóo?

Un rumor está circulando en estos últimos días por las redacciones de los medios de comunicación. Fundado o infundado, señalan al que fue Presidente Ejecutivo del grupo textil Inditex ​-hasta el 1 de abril de 2022-, Pablo Isla, como un posible Ministro de Economía de Feijóo.

José Manuel García-Margallo también se quiso mojar en esta cuestión y afirma que le "daría una enorme tranquilidad" porque "es un personaje que ha demostrado sus aptitudes y sus conocimientos en el sector privado" y "la administración pública no es muy distinta de la administración privada, en todo caso es más exigente la administración privada, porque siempre tienes al dueño de la empresa que está comprobando los resultados", señala.