Las palabras de Ana Obregón por las que el Gobierno podría estar atacandola

Hace un mes y medio Ana Obregón criticó duramente la ley del solo sí es sí durante un acto de la fundación que lleva el nombre de su hijo: "Están ocupados soltando agresores sexuales".

La izquierda, en su empeño de demostrar una superioridad moral que no posee, se está ensañando con Ana Obregón y su decisión de ser madre mediante gestación subrogada en Estados Unidos. Lo sucedido, en boca de todos, ha servido a la izquierda y al Gobierno para retirar la atención de escándolos como los del Tito Berni, los múltiples errores de Marlaska, los desporpósitos de la ley Trans o la polémica ley del solo sí es sí.

Una norma de la que por cierto no se actualizan las cifras oficiales desde hace semanas. La cifra se quedó por más de 700 reducciones de condena y casi 80 excarcelaciones de agresores y delincuentes sexuales. Una ley que han criticado personas de izquierda, derechas o centro... y que ha estado también en boca de todos, especialmente en los meses de enero y febrero.

Precisamente, la ley del solo sí es sí ideada, propulsada e impuesta por Irene Montero y compañía estuvo en boca de Ana Obregón. La estrella televisiva que ahora es el centro de todas las miradas fue una de las no pocas personas en criticar la chapuza en la que se había convertido la norma estrella del ministerio de Igualdad. Lo hizo en el mes de febrero durante un acto de la fundación que lleva el nombre de su hijo, Aless Lequio, fallecido hace 3 años debido a un cáncer a los 27 años. Un ataque que ahora tiene su respuesta.

Y es que, casualidad o no, la primera en abrir la veda del linchamiento público a la presentadora y actriz fue Irene Montero. Quizás se acuerda de estas palabras de hace meses de Obregón en plena ebullición de la polémica del solo sí es sí.

Las palabras de Ana Obregón por las que podría estar siendo "linchada" por parte del Gobierno



Después se le unieron el resto de miembros del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, desde la ministra María Jesús Montero, el portavoz de los socialistas Patxi López o la secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge.

Solo ha pasado con Ana Obregón

Llama poderosamente la atención que ahora se ensañen con Ana Obregón cuando han sido muchos los famosos que han acudido a la gestación subrogada para tener hijos y no se han convertido en el punto número de la agenda del debate nacional por parte de los miembros del Gobierno que, aunque en algunos de los casos no estaban aún en la Moncloa, el tratamiento por parte de la izquierda no fue el mismo.

Por ejemplo, no recriminan al cantante Miguel Bosé que lo hiciera en el año 2011, o a los presentadores Kiko Hernández o Jaime Cantizano, el actor Javier Cámara o la baronesa Thyssen, el caso más similar al de Ana Obregón por su edad. Tampoco se cebaron con Tamara Gorro, que tras 18 intentos de reproducción asistida decidió recurrir a la gestación subrogada, de la que es fiel defensora.

Hay que destacar que el linchamiento no es por otros aspectos a analizar como la edad de Ana Obregón, si no por el hecho de acudir a este método para tener hijos, tal y como hicieron el resto. Y es que la crítica por parte de Montero y compañía se centra especialmente en la situación de la gestante, normamente en una situación económica complicada.

En esa misma situación estaban las gestantes de Bosé, Hernández, Cámara y muchos otros más, y en sus casos nadie clamó al cielo.