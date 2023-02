La aplaudida respuesta de Ayuso a Monasterio: "Es de tener muy poco corazón"

Nuevo enganchón en la Asamblea cuando la portavoz de Vox ha asegurado que es injusto que a alguien que está ilegalmente en España se le atienda en igualdad de condiciones que a los demás.

Nuevo rifirrafe entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox en la Asamblea madrileña, Rocío Monasterio. El detonante ha sido la reflexión y posterior pregunta que ha hecho Monasterio a Ayuso en relación a la salud pública y a los inmigrantes.

En el Pleno de la Cámara regional, durante su turno de pregunta, Monasterio ha expresado que "la sanidad no tiene recursos ilimitados" y que aunque les gustaría "atender no solo a los españoles sino al mundo entero, el sentido común les dice que no es posible". "Creemos que nadie tiene que ser abandonado a su suerte sin ser atendido pero sí tenemos que contestar a la pregunta de hasta dónde llega la sanidad pública, hasta dónde llegan los recursos", ha explicado.

En ese momento es cuando ha declarado que, a su parecer, "es injusto que alguien que ilegalmente está en España se le atienda en igualdad de condiciones". Después ha preguntado directamente a Ayuso: ¿Cuántas personas sin residencia legal en España tienen tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid?

La respuesta de Ayuso ha comenzado con la afirmación de que "hay que tener poco corazón" para hacerle esa pregunta porque "no solo es una obligación jurídica y sanitaria atender a todo el mundo" en la sanidad sino que es también "una obligación moral". "Ningún residente en situación irregular, ninguno, le ha quitado ningún derecho sanitario a ningún español. Infórmese", ha zanjado.

La presidenta madrileña ha criticado que vuelva a traer cuestiones al Pleno de la Asamblea sobre las que no tiene competencias (como son inmigración o seguridad) pero, sin embargo ,siempre dé "la espalda" a lo que sí tiene competencias, como son los Presupuestos, que Vox "ha tumbado".