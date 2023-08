El Gobierno mueve ficha con el CSD para echar a Rubiales… que aún puede salvarse

El presidente del CSD, Víctor Francos, suspenderá a Rubiales si el Tribunal Administrativo del Deporte "lo considera oportuno" y ve que ha cometido "una falta muy grave"

El Gobierno de Pedro Sánchez mueve ficha para echar al presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, que se negaba a dimitir tras el escándalo del beso a la futbolista Jenni Hermoso, y para ello el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha anunciado que inicia los trámites para suspender de sus funciones a Luis Rubiales como presidente de la RFEF.

Eso sí, para suspender a Luis Rubiales el presidente del CSD explica que será si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "lo considera oportuno" y determina “que ha cometido una falta muy grave”.

“El camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado. El Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y si lo considera oportuno, suspenderemos de sus funciones a Rubiales como presidente de la RFEF”, ha indicado Víctor Francos durante su comparecencia de prensa.

Para ello, Víctor Francos ha adelantado que el CSD elevará "una denuncia fundamentada ante el TAD", para que dicho tribunal “pueda valorar si lo que se ha cometido es una falta muy grave y se ha incumplido la Ley del Deporte”. "Si así lo consideran, podremos evaluar si esa falta muy grave supone la suspensión de Rubiales".

#EnDirecto | El presidente del Consejo Superior de Deportes anuncia que si el TAD lo permite suspenderá de sus funciones a Rubiales: "Lo que se ha cometido es una falta grave" pic.twitter.com/83rCtF20Xg — Europa Press (@europapress) August 25, 2023

Luis Rubiales podría evitar la suspensión

Suspender a Luis Rubiales no es tan sencillo y aún podría salvarse, como ha admitido Víctor Francos. "Vamos a un proceso complicado, no quiero encontrarme con impugnaciones o subterfugios formales que nos lleven al traste con el objetivo final”, ha indicado el presidente del CSD, añadiendo que “estamos en disposición de que esto sea el me too del fútbol español, que sea un cambio”.

Para el representante del Gobierno, “Rubiales no ha estado a la altura, ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras y el Gobierno, ni de lo que esperaba la sociedad. Rubiales ha defraudado en su reacción, no ha hecho lo que debía, consideramos que las explicaciones que ha vuelto a dar no se corresponden con sus actitudes”.