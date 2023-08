Arranca la XV legislatura con toda España pendiente del “pulgar” de Puigdemont

Jueves 17 de agosto, 10 de la mañana. El día del parto. La XV Legislatura rompe aguas dentro de 24 horas con cierta sensación de que nace herida de muerte. La sesión constitutiva de las Cortes Generales, Congreso y Senado, se va a producir con inédita agostidad, con España cerrada literalmente por vacaciones y con todas las miradas lejos de Madrid, si no en un pomposo caserón de la ciudad belga de Waterloo.

Dentro de 24 horas no está en juego tan solo la elección de los 9 miembros de la Mesa del Congreso -su presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios- sino la propia neutralidad e independencia del segundo poder del Estado.

El imprescindible dique de contención a los previsibles excesos de un Sánchez investido de nuevo por Frankenstein pero, además, con la llave de la legislatura en manos del prófugo Puigdemont. Porque una Mesa progresista -que reclaman los perdedores reales en las urnas el 23J- daría luz verde a la hoja de ruta de Moncloa y le permitiría gobernar a golpe de Real Decreto sorteando la evidente precariedad del PSOE en el Hemiciclo.

Francina Armengol, la baza de Sánchez para terminar de convencer al decisivo Puigdemont.

Este jueves se verán las primeras intenciones del PSOE y, sobre todo, las de Junts (en una demostración de fuerza anunciará su decisión dos horas antes de la votación). Porque la sesión de apertura va a ser tan solo el primer asalto de un largo proceso de negociaciones para la investidura bien de Alberto Núñez Feijóo, bien de Pedro Sánchez. O el capítulo fallido de una investidura que conduciría a una repetición electoral en Navidad.

Así que da inicio la XV Legislatura, que amenaza con colgarse en cualquier momento, como en modo premonitorio ha ocurrido este miércoles con la web oficial del Congreso.

Y nace esa Legislatura con varios interrogantes. Primero, si también por primera vez, la tercera Institución del Estado no es ocupada por el partido ganador en las urnas. Si Sánchez le regala a Junts y ERC grupo parlamentario propio. Y, lo más importante, si Puigdemont muestra su pulgar hacia arriba o hacia abajo.

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni…