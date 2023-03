Ana Vázquez (PP) sobre el Tito Berni: "Marlaska dio los chivatazos al PSOE"

ESdiario entrevista a Ana Vázquez, diputada del PP en el Congreso, tras señalar a Marlaska como "chivato" y "agente del PSOE en el Ministerio del Interior" en el marco del 'Caso Mediador'.

Tal y como estamos avanzando en ESdiario, la diputada Ana Vázquez ha sido testigo de la mañana agitada para el ministro del Interior en el Congreso, así como de la sesión de control con un “Gobierno a la Fuga”. Vázquez, quien lleva denunciando mucho tiempo el “gobierno en descomposición”, tal y como ha expresado en su discurso, pone de manifiesto lo indecente de convertir el caso “Tito Berni” en el caso “Guardia Civil” para tapar a los diputados del PSOE.

Ana Vázquez señala a Marlaska como autor de los chivatazos en el 'Caso Mediador'

La diputada del Partido Popular ha puesto contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalando que ha sido quien ha estado en todo momento dando chivatazos para tapar el escándalo del PSOE. “Es doloroso ver cómo un Ministro del Interior, que lo que tenía que hacer era defender el honor de la Guardia Civil, lo mancilla para salvar al Partido Socialista, es vergonzoso”, tal y como ha asegurado a ESdiario.

Es indecente que quiera convertir el caso 'Tito Berni' en el caso 'Guardia Civil' para tapar a los diputados del PSOE.



La diputada popular prosiguió con su interpelación a Marlaska asegurando que son muchos los que creen que sirvió como "chivo expiatorio" -avisando, por tanto, a los investigados del PSOE- en el 'Caso Mediador': “A mí ya no me extraña nada, porque este ministro se estrenó cesando al coronel Pérez de los Cobos por no darle información judicial. Cuando lo haces una vez, ya lo haces el resto de tu vida”, afirma Vázquez a ESdiario.

A esto se le suma la tesis de la diputada popular sobre que Marlaska fue quien avisó al comisario de Barajas de que se le permitiera la entrada a Ábalos para pasearse por el aeropuerto. Ese mismo comisario al que envió a Canarias para controlar el caso de “Tito Berni”. Todo ello con el uso de recursos para tapar el escándalo de su partido, el PSOE “mientras mancha el honor de la Guardia Civil”, ha incidido.

La representante se centra también en el paseo que hizo Curbelo por las instalaciones de la Dirección de la Benemérita haciéndose fotos con la Virgen del Pilar. “Para visitar la comisaría de Lugo, cualquier diputado tiene que pertenecer a la Comisión del Interior y pedirle permiso por escrito al ministro y que éste lo autorice”, expresa a ESdiario.

La Ley de Seguridad Ciudadana, tumbada en el Congreso

Otro de los temas en los que se ha enfocado Ana Vázquez ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana. Por su parte ERC y Bildu han votado en contra del dictamen de la ponencia y, con esta negativa, han tumbado la reforma en el Congreso. Lo que ha provocado un nuevo golpe a un gobierno que se encuentra en dificultades junto a la rectificación de la ley del solo sí es sí.

Tal y como la diputada ha expresado a ESdiario, “es un escándalo tener un gobierno que trate de convertir a los policías en taxistas, así como que se les impida la correcta identificación de los posibles delincuentes”. No obstante, esta legislatura con un apretado calendario y otros frentes abiertos, se va a encontrar con dificultades para poder recuperar la tramitación de la reforma de la ley. Solo podrá ser reactivada una vez pasadas las elecciones.