El firme liderazgo de Feijóo en el PP: "Una investidura fallida no le afectará"

En Génova hay un total "cierre de filas con Feijóo" y ningún líder territorial cuestiona su liderazgo aunque el PP "es un partido democrático en el que las opiniones son bien recibidas".

A pesar de que el PP es el partido que controla el mayor número de diputaciones, el que gobierna en el mayor número de autonomías, el que ostenta más alcaldes por toda España, además de haber alcanzado mayoría absoluta en el Senado y ser la primera fuerza en el Congreso con 16 diputados de diferencia con respecto al PSOE, los de Feijóo no están pasando por su mejor momento.

Y es que las incuestionables victorias electorales vividas primero en el 28M y, posteriormente, en el 23J se han visto eclipsadas por una mala gestión de las expectativas. La investidura de Feijóo, encomendada por el Rey Felipe VI, en suma, se asemeja "extraordinariamente difícil" en palabras del portavoz del PP. Han ganado pero la aritmética dificulta la conquista de La Moncloa.

Es lógico que en estos momentos de incertidumbre y de pasajero abatimiento -ya están cobrando la fortaleza-, surjan rumores por doquier de un cuestionamiento del liderazgo del máximo responsable del PP: su presidente, esto es, Alberto Núñez Feijóo.

Cierre de filas con Feijóo

"En Génova hay un cierre de filas total con Feijóo, es que no se escucha a nadie criticarlo ni mínimamente por los pasillos", asegura a este periódico una fuente popular muy solvente. "Hay un cierre de filas total con Feijóo en estos momentos", sentencia.

Y eso que la actual dirección del Partido Popular no se caracteriza por su apertura. Al contrario. "Feijóo es posiblemente el líder más hermético de todos los que tenido el PP", afirma a ESdiario la misma fuente que, acto seguido, reconoce, "no es un defecto, el que no cuente sus pasos más que a las personas de su total y máxima confianza permite trazar una estrategia más controlada", manifiesta.

En cuanto a los líderes territoriales, lo mismo. No hay que olvidar que Feijóo ha llegado a la cúspide del Partido Popular siendo un todopoderoso barón que acumulaba cuatro mayorías absolutas. "Feijóo tenía y tiene el total respeto de los barones territoriales", asegura la misma fuente consultada.

"Feijóo y Ayuso tienen una estupenda relación tanto a nivel de partido como a nivel personal", confirma a este periódico una fuente del Sol preguntada por la ausencia -justificada por un viaje- de Ayuso en el inicio del curso político que simbolizó el PP en el Castillo de Soutomaior.

En cuanto al tweet de Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, criticando el anunciado diálogo del PP con Junts, desde Génova insisten en que "son un partido democrático en el que las opiniones son bien recibidas", aseveran. No entienden, así, un cuestionamiento del liderazgo de Feijóo.

Una investidura fallida

Otra prueba de fuego para Feijóo lo constituye el debate de investidura que se celebrará entre los días 26 y 27 de septiembre. Y aunque las esperanzas en el PP se mantendrán hasta el último día, los de Feijóo son conscientes de que la crónica de una investidura fallida parece un buen título para el próximo capítulo de nuestra actualidad política.

La pregunta que lógicamente muchos, dentro y fuera del PP, se hacen es si una investidura fallida puede acabar por desgastar a Feijóo. Y la respuesta la tienen clara en Génova: "No desgasta tanto a Feijóo una investidura fallida tanto como no intentarlo", sentencia una persona muy próxima al líder del PP. O dicho en otras palabras: "Que Feijóo no asuma la responsabilidad que le han otorgado 11 millones de españoles sí que podría afectar a su liderazgo", insiste.