Feijóo activa su ofensiva contra Sánchez por "haber vendido España a Puigdemont"

El lunes presenta su hoja de ruta para frenar la humillación de Sánchez. El poder autonómico del PP, los cambios en la dirección tras la investidura y la movilización ciudadana, claves

Alberto Núñez Feijóo no va a perder un minuto en su estrategia "por tierra, mar y aire" contra la "ruptura del modelo constitucional" que va a protagonizar Pedro Sánchez con el único fin de seguir en Moncloa y ha convocado este mismo lunes a su Junta Directiva Nacional ante la que detallará cuál va a ser su hoja de ruta ante esta "quiebra del Estado de Derecho". Antes, este jueves, Feijoo y el presidente Aznar comenzarán a denunciar los hechos de estas últimas horas en un acto en el Aula Magna de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid.

A la cita del lunes asistirán todos los presidentes autonómicos del PP salvo alguno que, como Juan Manuel Moreno Bonilla tiene un compromiso en el World Travel Market de Londres. pondrán Allí, pondrán su poder autonómico al servicio de que Feijóo " frene la deriva a la que Sánchez conduce al país". Una "foto de unidad" que el líder del PP reivindicará en la sesión de investidura que Sánchez quiere celebrar la próxima semana tras "haber vendido España a Puigdemont".

En las horas previas a esta Junta Directiva barones que con sus mayorías absolutas van a ser decisivos en esta ofensiva como Juan Manuel Moreno Bonilla, Alfonso Rueda o Isabel Díaz Ayuso han fijado su posición: la presidenta madrileña ha advertido que: " No me pienso callar y voy a ser su peor pesadilla. Voy a usar todos los resortes que se me dan para defender un país de ciudadanos libres e iguales", añadía.

El Partido Popular va a tener muy en cuenta que las cesiones de Sánchez también van a incluir ventajas y privilegios económicos para los independentistas. En este sentido recuerdan que la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero también ha participado en las reuniones secretas con los independentistas.

Paralelamente, desde la dirección del PP denuncian la "falta de escrúpulos" de Sánchez por utilizar la jura de la Princesa Leonor para tratar de tapar su claudicación ante Puigdemont y Junqueras, y el Vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, denunciaba el "fraude electoral" de la investidura de Sánchez al que acusa de negociar votos por la libertad de prófugo y condenados.

Unas palabras que anticipan el durísimo discurso que va pronunciar Alberto Núñez Feijóo en la investidura de Pedro Sánchez y que va a marcar una línea de oposición sin cuartel a la "abolición del Estado de Derecho" que, por cierto, también están denunciando ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial que han pedido un pleno monográfico sobre la amnistía.

El recurso a los tribunales, españoles y también a los europeos y a sus instituciones, van a ser otro de los frentes de actuación del Partido Popular, aunque como viene denunciando el coordinador general del PP, Elías Bendodo, el Gobierno se valdrá de Cándido Conde-Pumpido para que blanquee la amnistía.

La movilización ciudadana, clave

El Partido Popular también va a "salir a la calle" para defender la dignidad de los españoles con la ventaja, señalan desde el PP, de que son los propios ciudadanos los que se están rebelando ante la traición de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado su asistencia a la manifestación que varias asociaciones de la sociedad civil han convocado para el próximo 18 de noviembre en Madrid contra la amnistía.

Nervios en el PP ante los inminentes cambios.

Una vez que se consume la investidura de la "traición" de Pedro Sánchez, Feijóo llevará a cabo una remodelación en la cúpula del PP y de la dirección de los grupos parlamentarios para hacer frente a este momento. El papel que desempeñarán Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Esteban González Pons, Elías Bendodo, Carmen Funez o Borja Sémper ha disparado la rumorología interna y no es extraño 'pillar' a dirigentes del PP en comidas o cenas en diferentes ciudades tomando posiciones.