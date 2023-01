Sánchez presume en EEUU y "saca pecho" de la tasa de inflación de España

El presidente del Gobierno asegura en la CNBC que nuestro país tiene la tasa de inflación más baja de la UE gracias a su gestión: "Es una de nuestras principales bazas para las elecciones".

A día de hoy la situación económica de España no parece la más idónea para ir presumiendo de ella pero, a pesar de todo, Pedro Sánchez lo hace más allá de nuestras fronteras. No solo presume de esta situación, si no que saca pecho y asegura que gracias a su gestión nuestro país tiene la tasa de inflación más baja de la Unión Europea y que se está registrando "una fortísima" creación de empleo gracias a las reformas aplicadas por su Gobierno, los fondos europeos y la reforma laboral llevada a cabo el año pasado.

Así lo ha asegurado durante una entrevista con la cadena estadounidense CNBC, donde también ha dicho que el crecimiento económico del país y esta creación de empleo serán una de las "principales bazas" del Gobierno de cara a las elecciones generales de este año.

"Creo que en este contexto tan incierto en el que se encuentra la economía de la Unión Europea, debido a la guerra en Ucrania, los logros y el desarrollo económico positivo de España son una de nuestras principales bazas", ha aseverado Sánchez, que se encuentra en la localidad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial.

Asimismo, ha destacado que durante 2022 nuestro país registró un crecimiento del 5% del Producto Interior Bruto, aunque no ha recordado que España sigue estando a la cola en cuanto a la recuperación del PIB de antes de la pandemia.

Lo ha hecho presumiendo de los cinco paquetes de ayuda aprobados hasta ahora en el Congreso de los Diputados para responder a la crisis económica y energética: "Los resultados de estos paquetes y también de las reformas que estamos pidiendo desde el principio a nivel de la Unión Europea han llevado a que reduzcamos en cinco meses cinco puntos de nuestras tasas de inflación".

También ha defendido que los fondos europeos no se han visto desbordados por los acontecimientos de 2022, apuntando a que el 80 por ciento de los mismos irán destinados durante los próximos años a la transición digital y a la transición ecológica.

"Sólo por darles algunas cifras, gracias a estos fondos, lo que estamos consiguiendo es transformar a España en la quinta economía del mundo en producción eólica y la octava en energías renovables", ha relatado, afirmando que el Gobierno está transformando y modernizando la economía "también en lo digital".

Reformar la política industrial de la UE

Sánchez ha resaltado que "es una buena noticia" que Estados Unidos se comprometa con la transición ecológica después de que en octubre sacara adelante la Ley de Reducción de la Inflación, una medida con la que la administración Biden prevé invertir 369.000 millones de dólares en energía verde, en su mayoría ayudas para sectores clase como el del automóvil.

No obstante, cree que lo mejor sería una reforma de la política industrial de la Unión, así como de su burocracia, para hacer frente a las consecuencias económicas que podría tener para Europa los subsidios de Estados Unidos, que están destinados a potenciar la inversión. Todo ello en detrimento de la industria europea.

"Por parte de la Unión Europea, tenemos que aprender y tenemos que reformar algunos aspectos internos de nuestras políticas industriales, como las ayudas estatales, reducir la burocracia y tratar de enviar un mensaje a la industria de todo el mundo de que Europa, y por supuesto España, es un buen lugar para establecerse y desarrollarse", ha explicado el presidente del Gobierno.