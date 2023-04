Tamames reaparece para atizar al pelma de Sánchez y a la poco brillante Yolanda

El candidato de la reciente moción de censura de Vox carga contra los que fueron sus rivales y tampoco se olvida de los exaltados 'mitineros' Patxi López y Joan Baldoví.

"Al presidente del Gobierno le tengo cierta estima". Estas palabras salieron de la boca de Ramón Tamames en una de sus múltiples entrevistas en los días previos a la celebración de la segunda moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, de la que el veterano profesor, economista y político era el candidato. Las no pocas diferencias con el argumentario de los de Santiago Abascal no fueron suficientes para echar para atrás a un Tamames que esos dos días fue posiblemente el protagonista, todo ello a pesar de que, como es costumbre, Pedro Sánchez quiso ser el centro de todas las miradas.

Esa impresión, asegurando cierta estima hacia el presidente, parece que ha cambiado con lo que ocurrió en esos dos días en el Congreso de los Diputados. Ramón Tamames, acostumbrado a una política de otra época, alucinó con el ego y sobre todo con el discurso de Pedro Sánchez, preparado desde la primera letra hasta la última y por lo tanto, sin contestar a lo que anteriormente había argumentado el candidato.

Tamames ha reaparecido en una entrevista en El Toro TV y lo ha hecho para no dejar títere con cabeza. Primero, con el presidente del Gobierno, incidiendo en ese discurso tedioso y largo, sin contestar a nada, y tachando a Sánchez de pelma y de sufrir el denominado 'síndrome de la Moncloa'.

👀 La percepción de Ramón Tamames tras la moción de censura:



🗣️ "Sánchez tiene el síndrome de la Moncloa; se cree que es muy querido por el pueblo, pero el pueblo en cuanto le ve, le abuchea"



👉🏼 "Fue un poco pelma leyendo cosas que no tenían nada que ver con la moción " pic.twitter.com/vSOFOOUj9K — El Toro TV (@eltorotv) April 3, 2023

En esa respuesta Tamames también incluye al exaltado Patxi López, al que recomendó que por el bien de su salud debería de relajarse, o al líder de Compromís, Joan Baldoví, al que le dijo que no por gritar más se tiene más razón. "Decirle a un diputado que es un mitinero, y que no tiene derecho de expresarse así dentro de la Cámara de la soberanía nacional".

El veterano economista y profesor no se ha olvidado de Yolanda Díaz, que utilizó su intervención como trampolín de su proyecto recientemente presentado. A Tamames, la intervención (tampoco corta precisamente) de la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, no le gustó ya que considera que no es lo correcto utilizar un altavoz como ese para la promoción personal. Además, asegura que le faltaron momentos de brillantez.

❓🔴 ¿Qué opina Tamames sobre Yolanda Díaz y su proyecto 'Sumar'?



🔥🗣️ "Utilizar la moción de censura para presentar su proyecto me pareció un poco lamentable; el discurso fue aburrido y tuvo pocos momentos de brillantez" pic.twitter.com/d6jY4nXnJb — El Toro TV (@eltorotv) April 3, 2023

Las únicas palabras buenas de Tamames han sido... para Vox. Después de lo vivido, el que fue candidato afirma que, aunque se pensaría "un par de meses más" la decisión de repetir ese papel, la relación con personas como Santiago Abascal o Espinosa de los Monteros es buena.