Feijóo le pilla el truco a Sánchez: no habrá reunión con agenda oculta

Como tantos y tantos españoles, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, está cansado de agenda oculta, tanto engaño y tanta burla del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La misma cara de incredulidad que se le pone a cualquier español ante las políticas que está llevando a cabo Sánchez a causa de sus pactos con los independentistas se le pone al gallego. Así que tanto él como su equipo no se fían, y por mucho que el PSOE exija una reunión entre ambos para desatascar temas comunes, en el PP no van a morder el anzuelo, le han pillado el truco. Es inviable, salvo milagro de última hora, que el encuentro pueda tener lugar antes de fin de año.

El PP lo tiene claro: el PSOE es extraordinariamente astuto manejando los tiempos, algo que ya ha podido comprobar en el pasado, y no quiere volver a caer en la trampa. Los socialistas exigen, extraoficialmente, una reunión inmediata, y cuando el PP no acepta sueltan a sus voceros a hacer el trabajo de zapa. Pero los populares no se fían. Siempre que se pone en marcha la maquinaria de Ferraz para que tenga lugar una cumbre entre sus máximos responsables, aparece una agenda oculta que dinamita el papel de los de Génova. Ahora, estos exigen conocer los puntos de la reunión por anticipado, para no tragarse sapos imprevistos y poder discutir otros que el PSOE quiere eludir.

El secretario de Organización del PSOE, ha criticado que Feijóo, no encuentre un hueco para reunirse con Sánchez pic.twitter.com/HcIgMBD1OX — Post (@PoostNeews) December 16, 2023

Para la próxima cita, aún sin fecha, el PP ya sabe que el PSOE quiere tratar la renovación del CGPJ, la reforma del artículo 49 de la Constitución y retocar la financiación autonómica. Pero lo ha hecho a través de la Prensa, sin transmitirle el motivo de la reunión a Feijóo. Incluso, fuentes del PP señalan que Presidencia llamó a la sede popular para exigir una fecha para la reunión pero sin marcar la agenda. Apenas un par de días después se conoció que Sánchez se va a reunir con Puigdemont y la moción de censura en Pamplona para regalarle la Alcaldía a los filoetarras de Bildu.

Feijóo advirtió en Bruselas esta pasada semana. "En caso de que se produzca la reunión, no sólo se hablará de lo que le interesa al PSOE, también de lo que quiere el PP", apuntó dejando claro que en la agenda que se aborde en esa cumbre entre los dos líderes de los principales partidos españoles no sólo se hablará en clave socialista.

Gamarra y los mediadores

Las acusaciones socialistas acerca de que el PP no quiere sentarse a negociar no hacen más que enfriar aún más las posibilidades de que la reunión tenga lugar en fechas próximas. Feijóo y su equipo tienen claro que deben recibir la agenda de los temas que el PSOE quiere tratar por escrito y que además se añadan los temas que el PP quiere que estén sobre la mesa en la cumbre con Sánchez. Y mientras los voceros socialistas ladran, Cuca Gamarra bromea: "no siquiera sabemos si será en territorio español o en el extranjero, o si contará con mediadores". Esta vez, el PP parece con la lección aprendida y no caerá en la trampa socialista.