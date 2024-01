Óscar Puente atiza a Sumar por Barajas: “quieren ir a Hong Kong en tren”

“Ese es el problema de tocar de oído y trabajar poco”, indica el ministro de Transportes a Íñigo Errejón después de que sus socios se opongan a ampliar el aeropuerto de Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha metido muy bien en su papel de rottweiler de Pedro Sánchez, tanto que hasta tiene para repartir a sus compañeros de Gobierno de Sumar. Al vallisoletano no le han sentado muy bien las críticas de la formación de Yolanda Díaz al anuncio estrella de Pedro Sánchez de ampliar el aeropuerto de Madrid-Barajas con una inversión de 2.400 millones, por lo que les ha dedicado varios dardos y ha dejado tocado al nuevo portavoz de Sumar, Íñigo Errejón.

Íñigo Errejón calificaba de “despropósito económico y ecológico” la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas y sacaba a relucir que era contrario al acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Sin embargo, Óscar Puente respondía con una reflexión que dejaba roto al nuevo portavoz de Yolanda Díaz: “Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil”.

Ahí no quedaban las indirectas de Óscar Puente, que calificaba a Sumar de “tocar de oído y trabajar poco”. “Cuñao es oponerse a una ampliación de terminal manteniendo las pistas existentes, que no tiene relación con los vuelos nacionales sino con los intercontinentales e internacionales”, señalaba el ministro de Transportes.

Óscar Puente se enzarzaba además en Twitter -ahora X- con el ex senador y ex dirigente de Podemos, Ramón Espinar, que le reprochaba que el proyecto de ampliar Madrid-Barajas “es perfectamente continuista con el de Isabel Díaz Ayuso y la F1: convertir Madrid en una región en la que toda la inversión pública se orienta a atraer negocio para elites globales y no para generar riqueza y productividad para el territorio”.

Pero el ministro de Transportes no se arruga y vuelve a la carga contra Ramón Espinar: “Cómo conectar la ampliación de Barajas con Ayuso y la F1 en dos sencillos tuits. Manual del Cuñado Vol II”. Ahí queda.