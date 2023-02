Las tres demoledoras preguntas de Feijóo que desarman por completo a Sánchez

El presidente se muestra incapaz de responder a las cuestiones que le plantea el líder del PP en el Senado sobre la ley trans, la ley del solo sí es sí y la asunción de responsabilidades.

Pedro Sánchez llega al Senado con esas formas que intentan aparentar seguridad y confianza, una sonrisa que tiene ensayada ante el espejo y que intenta mantener incluso cuando le cae un chaparrón como el de este martes en el cara a cara con Feijóo en el Senado. Es todo fachada. Detrás hay un presidente alejado de realidad, con los reflejos y la capacidad de respuesta muy mermados.

La demostración ha llegado en la sesión de control. El líder del PP le ha hecho tres preguntas muy concretas y demoledoras, se las he repetido en la réplica, y Sánchez no ha sabido ni querido responder, se ha ido por la tangente. No hay nada peor para un Gobierno incapaz que le pidan explicaciones por cuestiones concretas y de una lógica aplastante.

Las primera de las tres preguntas ha sido esta: ¿si han destituido a una secretaria de Estado y a un presidente de Renfe por la chapuza de los trenes que no caben por los túneles, no sería razonable que aplicando la misma lógica debería rodar alguna cabeza por la chapuza de la ley del solo sí es sí?

No ha habido respuesta del presidente, por supuesto. En todo caso la habido antes, surrealista eso sí, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La portavoz, Isabel Rodríguez, afirmaba que ya se han asumido responsabilidades por los “efectos indeseados” de esa ley puesto que se se está buscando “una solución, en forma de proposición de ley”. Curiosa forma de asumir responsabilidades.

Si nadie en su sano juicio confiaría un nuevo proyecto ferroviario a las dos personas ‘dimitidas’ por los trenes que no caben por los túneles, cómo es posible que se encarguen nuevas leyes a las ministras del fiasco del solo sí es sí

La segunda pregunta de Feijóo a Sánchez también se ha quedado si ningún tipo de respuesta: ¿Si nadie en su sano juicio confiaría un nuevo proyecto ferroviario a las dos personas ‘dimitidas’ por los trenes que no caben por los túneles, cómo es posible que se encarguen nuevas leyes a las ministras del fiasco del solo sí es sí?

Sánchez, claro está, ha obviado la pregunta. Lo ha hecho por una sencilla razón: no tiene respuesta. La lógica aplastante no se puede rebatir. Si se le confía la construcción de un edificio a un arquitecto y acaba en derrumbe, es incomprensible volver a contratar a ese mismo arquitecto para un nuevo edificio. Irene Montero es la arquitecta de la ley del solo sí es sí y de la ley trans, entre otras.

¿Está realmente de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los criterios de paridad, en cómo su ley va a afectar a las reservas de plazas de mujeres, en cómo se le iba a afectar a los procedimientos de violencia machista?

La tercera pregunta, precisamente sobre la ley trans: ¿Se la ha leído? ¿Confía en no volver a tropezar con la misma piedra?. Sobre este asunto, Feijóo le ha mandado una batería de misiles en forma de interrogatorio que no tiene desperdicio: “¿Usted está de acuerdo con que cualquiera de nosotros dentro de unos días vayamos al Registro Civil y decidamos cambiarnos de sexo simplemente por una declaración de voluntad?".

“¿Usted está de acuerdo en que los menores a partir de los 16 años puedan decidir cambiar de sexo sin ningún criterio médico, que los menores sin criterio médico puedan decidir una cirugía definitiva?”.

Sesión de control a Feijóo

A esas alturas del debate Sánchez estaba ya desconcertado y superado. Es evidente que no ha contestado a nada de eso. Simplemente se ha ido por las ramas, ha tirado de ironía y demagogia, haciendo oposición a la oposición.

Pero Feijóo ha estado rápido. Ante el púgil sonado que lanza golpes sin ton ni son la mejor estrategia es buscar el golpe definitivo que le mande a la lona. Y lo ha encontrado: “le agradezco esta sesión de control hacia mí. Es un entrenamiento interesante. Se ven en la oposición, pero tranquilos, cada cosa a su tiempo”.

La suerte que tiene Sánchez es que los miércoles no se tiene que encontrar a Feijóo en el Congreso.