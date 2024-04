Agreden con gas pimienta al candidato del PNV, Imanol Pradales

La Ertzaintza ha detenido a un hombre tras el ataque en un mitin en Baracaldo horas antes del debate electoral en la televisión vasca.

La Ertzaintza ha detenido esta tarde en Baracaldo (Vizcaya) a un individuo que ha atacado con spray de pimienta al candidato a lendakari del PNV, Imanol Pradales, quien ha tenido que ser llevado al hospital de Cruces para limpiarle los ojos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El ataque ha ocurrido al finalizar el mitin que había ofrecido Pradales en la localidad de la Margen Izquierda, y cuando se dirigía a la sede de ETB, para participar en el debate electoral con el resto de aspirantes del 21A.

Así lo ha relatado al inicio de su intervención el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en el acto electoral, nada más abandonar el lugar Pradales. "Tengo que empezar con una mala noticia, pero sin preocuparse. Ahora cuando salía Imanol para prepararse para el debate de ETB, una persona se le ha acercado, le ha rociado con un espray de pimienta y se lo han tenido que llevar a Cruces para limpiarle los ojos", ha relatado el líder peneuvista. Tras salir del Hospital, Pradales se ha dirigido a la sede de ETB en Bilbao.

Tras conocerse este ataque, Pedro Sánchez ha trasladado su apoyo y solidaridad al candidato. "Quiero trasladar todo mi apoyo y solidaridad a Imanol Pradales. En democracia no caben las agresiones. Nunca. A nadie", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo en un mensaje que ha publicado en la red social X.

Quiero trasladar todo mi apoyo y solidaridad a @Imanol_Pradales.



En democracia no caben las agresiones. Nunca. A nadie.



Deseo que se recupere pronto para poder continuar con la recta final de la campaña electoral. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 16, 2024

También el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su solidaridad con Pradales, y ha lamentado que se agreda a alguien "por sus ideas".

Para los que trabajamos por un País Vasco libre de violencia toda agresión es una mala noticia.



Para los que creemos en el respeto a los que piensan diferente, agredir a alguien por sus ideas convierte los hechos en doblemente graves.



Toda mi solidaridad con Imanol Pradales — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 16, 2024

"Un susto"

Pradales ha afirmado en la sede de ETB que el ataque que ha sufrido ha sido "un susto", pero cree que "no representa a la sociedad vasca". Tras dar las gracias a los oftalmólogos que le han atendido en el hospital de Cruces, ha asegurado que se siente "relativamente bien", aunque no ve "muy bien" del ojo izquierdo, y ha asegurado que se siente "abrumado" por los apoyos que está recibiendo.

"Me han agredido con el spray en toda la cara y tengo poca visión en estos momentos por el ojo izquierdo, pero me han dicho que es un proceso, después del tratamiento que me han dado, que necesita tiempo", ha indicado.

Según ha subrayado, "ha sido un susto, un episodio muy desagradable", pero considera que "no representa a la sociedad vasca, donde la gente es generalmente muy respetuosa". "Me quedo con que sea un hecho aislado y no vuelva a ocurrir", ha subrayado.