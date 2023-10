Feijóo conquista Málaga contra la amnistía: "No permitiremos que robes España"

Más de 20.000 personas se congregan para protestar por la medida del PSOE. "Aquí no hay más reconciliación que la de Sánchez con el sillón de presidente del Gobierno", señala Feijóo

El escenario estaba cargado de simbolismo: la plaza de la Constitución de Málaga. Como el pasado fin de semana en Toledo. Allí, el PP ha congregado a 20.000 personas según la organización para protestar contra la amnistía proclamada por Pedro Sánchez ayer sábado, en el Congreso Federal del PSOE "en el nombre y el interés de España, y en defensa de la convivencia entre españoles".

Esta amnistía no se negocia en nombre de España, sino en nombre de Pedro Sánchez.



Su necesidad crea un problema para todos los españoles.



Esto va de principios: #QueEspañaDecida en las urnas. pic.twitter.com/ieKERa9QGb — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 29, 2023

"Los españoles no vamos a permitir que nos robes nuestro país", dijo contundente Alberto Núñez-Feijóo, presidente de los populares. "La amnistía se negocia en nombre de Sánchez", manifestó el líder del PP entre vítores, incidiendo en la idea de que sólo está sobre el tablero político porque el actual presidente del Gobierno en funciones necesita socios para su investidura.

"No vamos a dejar de proclamar la unidad de nuestro país", expresaba Feijóo. "Los españoles votamos el 23 de julio un claro y contundente no a la amnistía, porque sólo el cinco por ciento votó independentismo. Hemos dicho que no y ahora nadie nos puede obligar a hacer lo contrario de lo que hemos decidido", declaró.

"Que no nos tomen el pelo, que no nos digan que hacen por España lo que va contra España, la amnistía no se negocia en nombre de España, se negocia en nombre de Sánchez. Ni siquiera se negocia en nombre de quiénes votaron al partido socialista, no hay virtud en nada de lo que dijo ayer Sánchez, hay una necesidad, la suya", ha señalado. Feijóo tiró además de sarcasmo. "Aquí no hay más reconciliación que la de Sánchez con el sillón de presidente del Gobierno. No hay reconciliación si quien incumplió la ley dice que lo volvería a hacer", exclamaba.

🇪🇸 Todos los españoles somos ciudadanos de primera, en una España de primera y en una #Andalucía de primera. No pasaremos ni una cesión más.



No vamos a aceptar que le den más a unos para que los de siempre tengamos menos.



Nuestro país necesita a @NunezFeijoo.#QueEspañaDecida pic.twitter.com/tjfIAeSAA0 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 29, 2023

"Sánchez pone de rodillas al Estado de Derecho"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró en el mismo acto que "por el camino de la subordinación y de la humillación a España no vamos a pasar". "Paso vergüenza" al ver cómo Pedro Sánchez, sólo por su interés personal, "pone de rodillas el Estado de Derecho" con la amnistía. "No dejemos pasar ni una a quienes ceden privilegios a los privilegiados, a los que llevan décadas siendo privilegiados. Todos vamos a ser ciudadanos de primera, dentro de un país de primera y una Andalucía de primera", afirmó.