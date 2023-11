Vox saca la artillería contra Sánchez: querella al Supremo y huelga general

El partido de Santiago Abascal anuncia que denunciará al presidente ante el Altyo Tribunal por tres delitos, pide parar la investidura y su sindicato Solidaridad llama a la huelga el 24

Vox, el partido de Santiago Abascal, ha sacado toda la maquinaria contra la investidura de Pedro Sánchez en todos los frentes: político, judicial y sindical, y así, en la semana en la que es el debate de investidura, anuncia nada más y nada menos que una querella al Tribunal Supremo y una huelga general a través de su sindicato Solidaridad.

El propio Santiago Abascal ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres supuestos delitos por la ley de amnistía que ha pactado con Junts.

El líder de Vox no ha aclarado qué delitos atribuyen a Pedro Sánchez, pero sí que solicitará al Tribunal Supremo que "suspenda el debate de investidura", prevista para el 15 y 16 de noviembre, que ha calificado como "investidura golpista".

A la vez que la ofensiva judicial, Solidaridad, el sindicato de Vox, ha anunciado una convocatoria de huelga general el 24 de noviembre contra la ley de amnistía, huelga que ha respaldado el propio Abascal como "absolutamente necesaria y pertinente" y rechazando que sea ilegal como se le acusa de la izquierda amparándose que la normativa laboral prohíbe huelgas políticas.

Santiago Abascal, sobre las manifestaciones, ha subrayado que Vox "no va a parar y piensa seguir alentando y apoyando las manifestaciones frente a la sede del partido golpista", en referencia al PSOE. También ha pedido que la Mesa del Congreso no tramite la ley de amnistía por ser "inconstitucional" y ha exigido al PP que use su mayoría en el Senado para impedir llegue a la Cámara Alta, amenazando con más querellas contra estos dos órganos.