La Sanidad que el PSOE no ve: en Aragón citan a una fallecida a una mamografía

Las protestas de los sanitarios unido a casos como el de una mujer fallecida por cáncer mientras esperaba a hacerse una mamografía provocan la preocupación en el gobierno de Aragón

La Sanidad en Aragón no está para tirar cohetes. Y eso, a dos meses de elecciones, puede resultar crucial para que haya o no un cambio político en la comunidad. Por eso, no es de extrañar que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, muestre su preocupación por la marcha de la Sanidad en su comunidad.

Un caso de una mujer fallecida por cáncer de mama -relatado por el Heraldo de Aragón- a la que no llegó nunca la cita para hacerse una mamografía, y que le han comunicado una vez fallecida, ha desatado las alarmas sobre la Sanidad en Aragón por los fallos en una materia que la izquierda trata de usar como ariete en otras comunidades.

Los problemas en el Programa de Prevención de Cáncer de Mama no son la única preocupación que amenaza a Javier Lambán. A esto se suma las protestas de los trabajadores de las ambulancias y de los sanitarios de urgencias, con amenaza de huelga que el Gobierno de Aragón evitó in extremis.

Los pitos de los sanitarios se han convertido en la tónica habitual en las visitas del Gobierno de Aragón. Los sanitarios de las urgencias del Hospital San Jorge de Huesca recibieron con abucheos al presidente Javier Lambán y a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en la visita que realizaron al recinto.

Los sanitarios de Aragón piden más personal porque aseguran que ha crecido la presión asistencial, pero Javier Lambán no está abierto a atender sus peticiones y tilda de “imaginativas” las protestas de los profesionales sanitarios.

Además, varios consultorios están cerrados por falta de médicos, como los cuatro consultorios de Ejea de los Caballeros. Hay un déficit de especialistas que arrastran los ambulatorios y que amenazan la asistencia sanitaria en Aragón. Un cóctel que puede ser letal para el PSOE a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas.