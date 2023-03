El ‘club Frankenstein’ abandona a Sánchez: Tito Berni mata a la coalición

El PSOE ha entrado en estado de pánico. El escándalo de corrupción se suma a la crisis del sólo sí es sí. La fiesta del 8-M puede ser un funeral. Sálvese quien pueda

Los socios de coalición de Sánchez, los miembros del ‘club Frankenstein’ comandados por Unidas Podemos, le han dejado tirado. Si la ley del sólo sí es sí abrió una herida profunda que no cicatriza, las andanzas del Tito Berni aliñadas con prostitutas y cocaína han alejado definitivamente al PSOE de los que han sido sus aliados durante toda la legislatura. La entente PSOE-Unidas Podemos se mantiene formalmente en el Consejo de Ministros porque nadie quiere quedar como el que rompió la pareja, pero la relación está rota y el divorcio es inevitable.

Podemos, el cemento

Unidas Podemos es mucho más que el socio de coalición de Gobierno. Es el cemento del club Frankenstein con el que Sánchez ha edificado su estabilidad parlamentaria esta legislatura. Se ha visto con la ley del solo sí es sí: nadie defiende la reforma promovida por el PSOE que este martes se empieza a debatir en el Congreso. Los socialistas, en un ejercicio inédito, van a tener que recurrir al PP para sacar adelante ese parche a su propia incompetencia legislativa.

Los socialistas, en un ejercicio inédito, van a tener que recurrir al PP para sacar adelante ese parche a su propia incompetencia legislativa.

El miércoles vamos a ver esa división entre el PSOE y Frankenstein en la calle, en las manifestaciones del 8-M. La foto propagandística que, sin importarles ni la pandemia, buscaban las mujeres socialistas -Calvo, Lastra, Calviño, Begoña Gómez, María Jesús Montero y otras- este año se les va a atragantar. La fiesta puede ser un funeral.

El escándalo del Tito Berni

En ese clima de división irreparable ha saltado el escándalo de corrupción del Tito Berni y sus andanzas ‘roldanescas’. Nadie quiere estar cerca de eso. Todos ponen distancia. Podemos ha elevado el tono de su crítica, pero la reacción más contundente que certifica que Frankenstein está herido de muerte es la de ERC, que ha anunciado a través de Gabriel Rufián que apoyarán la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

Esa Comisión de Investigación es también una forma que tiene ERC de cobrarse la factura por la fallida reforma del delito de malversación. El PSOE se ha dejado el crédito político y la dignidad como partido, sin lograr contentar a sus socios separatistas que ven como el Supremo mantiene intactas las penas de inhabilitación para los líderes del ‘procés’. Todo le sale mal a Sánchez últimamente.

El PSOE entra en pánico: “y a ti que más te da”

Con todos estos elementos encima de la mesa y la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, el PSOE ha entrado en pánico. No es una forma de hablar, es una situación concreta, real y palpable.

Si había estrategia electoral ya no la hay. Cada cual va a hacer la guerra por su cuenta, tratando de salvar los muebles en su ayuntamiento o en su comunidad autónoma

Preguntas incómodas

Si había estrategia electoral ya no la hay. Cada cual va a hacer la guerra por su cuenta, tratando de salvar los muebles en su ayuntamiento o en su comunidad autónoma. Page es el mejor ejemplo. Mientras el Grupo Parlamentario Socialista se dedica a amenazar a la prensa con querellas, el líder socialista en Castilla-La Mancha se aleja todo lo que puede de Patxi López y su “a ti qué más te da” con el que despacha a los periodistas que le hacen preguntas incómodas.

Page, lejos de apuntar al mensajero, ha estallado contra Tito Berni y los demás diputados socialistas bajo sospecha. “Me dan cien 'patás', payasos como los diputados que se van de juerga, no por la juerga en sí, sino porque simplemente parece que somos todos iguales y me molesta muchísimo", ha dicho hace unos días, deseoso de poner tierra de por medio.

Los nervios son evidentes en el PSOE, el ‘club Frankenstein’ está roto, y las próximas encuestas pueden ser un drama para ellos.

Los nervios son evidentes en el PSOE, el ‘club Frankenstein’ está roto, y las próximas encuestas pueden ser un drama para ellos. No obstante, si algo hemos aprendido en estos años de sanchismo es que a Sánchez no se le debe dar por muerto nunca. Parece difícil que pueda remontar, pero es

capaz de hacer cualquier cosa, lo que sea, para intentarlo. Y eso le vuelve más peligroso que nunca.