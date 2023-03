Lobato y PSOE, nuevo ridículo con el bono social que aprovecha una irónica Ayuso

Al candidato socialista se le llenó la boca criticando a Enrique Ossorio por cobrar el bono social térmico y ahora, el nuevo Delegado del Gobierno en Madrid, socialista, también lo cobra.

A falta de dos meses para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso encabeza de manera holgada las encuestas y de confirmarse los pronósticos, volvería a ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. La gestión de Ayuso y su equipo ha puesto a la región capitalina en, entre otras cosas, un destino ideal para las grandes empresas. Todo lo contrario que el presidente Pedro Sánchez, cuyas políticas obligan a las compañías a marcharse de España y cuyos ministros, en este caso ministras, atacan sin pudor a los empresarios españoles.

Por todo ello Ayuso parte como favorita en las encuestas, también porque sus rivales políticos más directos dejan mucho que desear. Muestra de ello es el último capítulo que dejó en evidencia tanto a Mónica García, candidata de Más Madrid, como de Juan Lobato, candidatos del PSOE. El melón lo abrió la primera, que atacó al vicepresidente Enrique Ossorio por cobrar el bono social térmico del Gobierno sin caer en un pequeño detalle: que su familia también lo recibía.

Juan Lobato también se subió al carro para pedir la dimisión de Ossorio y criticar que "los servidores públicos están para servir, no para servirse de la administración". Además, se le llenó la boca calificando de caradura a los que se aprovechaban de esas ayudas destinadas a personas vulnerables.

Pues bien, nuevamente, las palabras se le vuelven en su contra porque, según publica El Español, el nuevo Delegado del Gobierno en Madrid, compañero suyo del PSOE, Francisco Martín, también cobra esa ayuda. Por ello, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para ironizar con la llegada de Martín al cargo. Para la presidenta madrileña: "Está claro que en la pedrea no les queda a nadie ya, nadie que no tenga bono térmico o que no tenga un problema añadido".

En la cuenta de Twitter del PP de la Comunidad de Madrid, también han aprovechado para recordar esas palabras de Lobato dando lecciones de moralidad cuando ahora, su compañero socialista y nuevo Delegado del Gobierno tras la marcha de Mercedes González para dirigir a la Guardia Civil, también cobra ese bono para gente vulnerable.