Increíble: Belarra compara el pico de Rubiales con las violaciones de La Manada

La ministra de Podemos se pasa de la raya en su afán de demostrar su feminismo extremo: "Espero que no pase como con La Manada y que veamos sanciones contundentes".

Increíble pero cierto. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha rizado el rizo y, aludiendo a la polémica provocada por la actitud del suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha comparado el pico que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso con las violaciones múltiples de La Manada.

Así, este sábado Belarra ha criticado a los tribunales por ir "detrás de la sociedad". Alude, en concreto, al Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) quien calificó el pasado viernes los hechos de "graves" en lugar de "muy graves", como reclamaba el Gobierno central. Por ello, la 'podemita' ha afirmado que "los tribunales no solo van por detrás de la sociedad" sino que son los únicos que no ven abuso de autoridad en el beso de Rubiales a Hermoso y ha comparado este caso con el de La Manada, exigiendo "sanciones contundentes".

Belarra insiste en que los tribunales administrativos "van por detrás de la sociedad" y son los únicos que no ven abuso de autoridad de Rubiales pic.twitter.com/Y29lsTXnPA — Europa Press (@europapress) September 2, 2023

"Los únicos que no ven abuso de autoridad"

A juicio de la ministra en funciones, estos tribunales "serían los únicos que no verían abuso de autoridad en lo que vio todo el mundo, que es un beso no consentido de tu jefe delante de millones de espectadores". Y ha añadido: "Ya hemos visto muchas veces en nuestro país que los tribunales de justicia, los tribunales administrativos, van por detrás de la sociedad. Yo espero que esta vez no pase eso, como pasó en el caso de La Manada, y que veamos sanciones contundentes", ha apuntado la también secretaria general de Podemos a su llegada al acto de aniversario del Consejo de la Juventud de España, celebrado este sábado en Caixaforum.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante su intervención en el Caixaforum

Las palabras de Belarra son un claro ejemplo del feminismo extremo que predican desde la formación morada y que está llevando a la sociedad a enfrentarse. Su ímpetu en llevarlo a esos límites, de trazo grueso, que no distingue la graduación de los abusos y los eleva a la máxima categoría. Un claro ejemplo de la política que practica esta formación ejemplificada en su polémica ley de "Solo sí es sí", que se han negado, sistemáticamente a modificarla, a pesar de que supone la rebaja de penas de miles de agresores sexuales e incluso la salida a la calle anticipada de centenares de estos violadores.