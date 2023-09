La hoja de ruta de Sánchez: ya maneja los plazos para su propia investidura

Los de Feijóo ya admiten, en privado, que la investidura de Pedro Sánchez es inevitable "contra viento y marea".

Con la vicepresidenta Yolanda Díaz a los mandos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a dejar cerrados los detalles y el acuerdo con el resto de grupos políticos, para poder anunciar durante el debate que seguramente acabará en investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su disposición a someterse a su propia investidura.

Pedro Sánchez podría hasta contraprogramar la puesta en escena de Feijóo con la presentación de una iniciativa parlamentaria, una proposición de Ley que suscribirían todos los partidos que ya se pusieron de acuerdo para los nombramientos de la Mesa del Congreso y que sería el inicio de la tramitación parlamentaria de lo que el ex presidente fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, llama “amnistía”, independientemente del nombre que le den en la iniciativa parlamentaria. Se da la circunstancia que el equipo actual de Letrados del Congreso dictaminó, hace apenas dos años, que no podía admitirse a trámite otra iniciativa que pedía la amnistía, porque entendieron que el texto, o su formulación, no cabían en nuestro modelo Constitucional, de ahí que el nombre que le den puede no ser finalmente el que corresponde.

Las negociaciones con Junts

Pendientes del calendario, los negociadores que siguen en contacto con Junts y el entorno de Puigdemont, esperan que pase la Diada, el Día Nacional de Cataluña, el próximo lunes, 11 de septiembre, para que se pueda rebajar el “ardor” de Puigdemont y su nivel de exigencia para con sus condiciones, aunque el grueso de su reivindicación, esa amnistía que levanta ampollas en lo que se ha dado en llamar “el viejo PSOE”, no es negociable. Según fuentes de la negociación, es el propio Puigdemont el que exige que, en esta ocasión, no se intente apurar los plazos, tal como, según fuentes de Junts, hizo el PSOE para la negociación de la composición de la Mesa del Congreso, que, siempre según estas fuentes, dejó el acuerdo final para la noche previa a la propia votación.

También con el calendario en la mano y atentos a las efemérides del imaginario independentista, la primera semana de octubre, inmediatamente después del domingo 1-O, sería un buen escenario para poner en marcha (pasada y derrotada, según esperan, la investidura de Feijóo) la escenificación del acuerdo que previsiblemente será la antesala de la investidura de Pedro Sánchez, quien espera poder someterse a su propia investidura hacia el 17 de octubre. Así lo aseguran fuentes socialistas, convencidos ya de que habrá acuerdo y Pedro Sánchez volverá a ser investido presidente del Gobierno.

El PP no duda de la investidura de Sánchez

Ni siquiera en el PP hay dudas. Saben sus dirigentes y así lo admiten en privado, que Sánchez volverá a ser investido presidente, contra viento y marea, con el acuerdo de una mayoría parlamentaria y esgrimiendo como argumento principal que el texto consensuado dará lugar a un “acuerdo político” que permitirá acometer el “encaje” de Cataluña en España, una expresión empleada por el propio Alberto Núñez Feijoo con mayor o menor fortuna. De momento, lo que permitirá es sumar a la saca de Sánchez los 7 votos de Junts, para ser investido presidente.