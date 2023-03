Hugo Pereira 'destroza' a Irene Montero y a ‘Pam’ en TeleMadrid: "la chupipandi"

La número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez 'Pam', secundó durante una manifestación del 8M vergonzosos cánticos contra Santiago Abascal, líder de Vox.

Tal y como venimos contando en ESdiario, la división en el feminismo y la tensión política han sido posiblemente los dos conceptos que han marcado este 8M. La crispación provocada por el Gobierno de coalición y leyes como la del solo sí es sí, que sigue rebajando las condenas a los agresores sexuales y dejándolos en la calle antes de tiempo, o la ley Trans, se trasladó este miércoles a las calles.

En este sentido, uno de los momentos más comentados de los vividos durante las manifestaciones del 8M ha sido el grito de "¡Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar!" que manifestantes enarbolaron ante una sonriente Ángela Rodríguez Pam. Después, ante los comentarios que le advertían que podría ser peligroso porque podría ser denunciada por un delito de odio, decidió borrar el vídeo.

Vox ya se ha pronunciado de manera oficial en sus redes sociales y ha pedido a Pedro Sánchez que cese de su cargo a Pam, en un mensaje en Twitter que ha retuiteado el propio Santiago Abascal.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido mostrar su solidaridad con Abascal y su familia, afirmando que "no todo vale en política". El líder de Vox, por su parte, le agradeció el detalle de su tweet.

Irene Montero y Ángela Rodríguez ‘Pam’ “convirtieron el Ministerio de Igualdad en una ‘chupipandi’ de intento de influencers”

El colaborador de ESdiario, Hugo Pereira, cargó duramente contra Irene Montero y su número dos, Ángela Rodríguez ‘Pam’, en el programa ‘Buenos Días Madrid’ de TeleMadrid presentado por Laura Gómez y Ricardo Altable.

“La número dos del Ministerio de Igualdad, la número dos de Irene Montero, se está comportando como una influencer, impropio absolutamente de una altísimo cargo del gobierno de España. Han convertido una parte del Gobierno de España en una chupipandi. Y es verdaderamente grave, sobre todo, la degradación política y la desafección política que están provocando”

El politólogo y periodista denota, además, cómo sería la situación si, en vez de un cargo de Unidas Podemos, fuera uno del PP o VOX quien dijera que la madre de Irene Montero o Pedro Sánchez debería haber abortado.

“Si fuera al revés, si fuera una manifestación, imagínense de VOX o del Partido Popular y dijera eso de yo que sé, de Irene Montero, o de una mujer, o de un hombre, vamos, el Gobierno de España estaría abriendo ahora mismo todos los telediarios. Aquí, sobre todo, lo que se pide es la misma vara de medir y no esta doble vara de medir. Es muy triste que estemos viendo al final como un 8M está siendo degradado políticamente por culpa de divisiones políticas en el marco de unas elecciones”.

Un 8M muy dividido y con una muy baja asistencia en comparación con años pasados

Este 8-M de 2023 si se ha caracterizado por algo es por la división de la izquierda y los reproches hacia el Gobierno de Pedro Sánchez en una muestra de que PSOE y Podemos colapsan en la que ha sido una de sus banderas, las mujeres.

Además, tanto en la manifestación del PSOE como en la de Unidas Podemos, la asistencia de gente ha sido muy inferior a la de otros años. A la manifestación de la Comisión 8M -que ha recorrido el Paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía y Plaza de España- han acudido 17.000 personas, y a la marcha del Movimiento Feminista de Madrid -que ha transcurrido por Glorieta de Atocha, calle Atocha, Plaza de la Provincia- han asistido 10.000 personas, tres veces menos que el año pasado.

Ante esta sectaria y pretendida división, por marketing político en el marco de unas próximas elecciones, Hugo Pereira asegura que:

“Realmente es una tristeza ver que un día en el que se tendría que conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora y recordar, también, que, por desgracia, los casos de violencia de género están en aumento en España, estamos hablando de cuestiones meramente políticas. Estamos ante el gobierno que más ha afectado a la protección y a los intereses de la mujer, no solamente con el tema de la ley del ‘solo sí es sí’ sino también por las políticas públicas que lejos de acabar con la lacra estamos viendo, como decía, que está en aumento en España. Estamos ante el gobierno, a los hechos me remito, más antifeminista de la historia democrática de España”.