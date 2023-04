Ayuso acusa a Sánchez de querer colapsar Madrid y le reta con la ley de vivienda

La presidenta madrileña cree que Sánchez está obsesionado con la Comunidad que dirige y advierte que aunque su Gobierno cumple la ley, no aplicará nada que no sea obligatorio.

En las últimas horas Pedro Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo aprobará este martes en el Consejo de Ministros la movilización de 50.000 viviendas de alquiler social, es decir, asequibles para jóvenes y familias. Una medida que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, califica de improvisación y de parche para apuntarse un tanto para el PSOE de cara a las elecciones. También ha criticado la nueva ley de vivienda, recientemente aprobada gracias a los independentistas, afirmando que tiene como uno de sus principales objetivos colapsar Madrid.

Para Ayuso, el Gobierno vive obsesionado con la Comunidad de Madrid y siempre trata de "competir" y "eclipsarla". Por ello, afirma que ahora Sánchez "necesitado sacar adelante una serie de anuncios" e intentar apuntarse el tanto cuando lleva mucho tiempo sin preocuparse por el problema... si es que alguna vez se ha preocupado. Y es que, para la máxima dirigente madrileña, el presidente del Gobierno se ha dedicado más a gestionar poder que a gobernar a los españoles.

Sánchez se ha dedicado a gobernar contra los ciudadanos. Por eso su proyecto se derrumba. pic.twitter.com/BHk7yb7tAR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 17, 2023

Así lo ha expresado en una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, donde al ser preguntada por esa nueva ley de vivienda y el tope a los alquileres en las zonas tensionadas, ha expresado que se trata de una medida totalmente improvisada y aunque ha asegurado que ella preside un gobierno que "cumple la ley", ha advertido que no aplicará nada que no sea obligatorio. "No lo voy a hacer y, desde luego, con todas mis competencias recurriré en los tribunales", ha reiterado, al tiempo que ha calificado la normativa como "un atropello contra la propiedad".

En cuanto a la movilización de las viviendas de alquiler social, la presidenta del PP de Madrid ha apuntado a que la mayoría de estas están todavía sin construir, no están "en condiciones óptimas" o están "actualmente alquiladas". Por todo ello, cree que se trata de un truco que se saca de la manga el Ejecutivo socialista: "Podrá sonar bien pero eso no funciona aquí ni en ningún lugar del mundo".