Armengol quiere "exportar" el modelo balear a España, ¿dos países diferentes?

Después de salir escaldada del 23J, -perdió todas las instituciones de Baleares-, Francina Armengol anuncia que va a "exportar" el modelo a España, como si de dos países distintos se tratara

La desesperación del PSOE en esta huída hacia adelante se nota también en las decisiones de sus cabezas de lista autonómicos abaladas por el presidente. Como pollos sin cabeza se mueven de candidatura en candidatura algunos líderes, como Francina Armengol, presidenta en funciones del gobierno balear. Tras el mazazo que le dieron los electores el 28M, -recordemos que el PSOE perdió todas las principales instituciones de Baleares tras la victoria del PP- anuncia ahora su salto a Madrid.

El anuncio, además, deja titulares para el análisis. La balear quiere "exportar" el modelo derrotado a España. ¿Acaso Baleares es un país?

Armengol ha hecho público que será la número uno de la candidatura socialista al Congreso por Baleares en los comicios generales del 23 de julio. Armengol se perfila así como peso pesado dentro del grupo socialista, e incluso como posible candidata a un cargo dentro del Ejecutivo. La líder del PSOE balear siempre ha sido una de las baronesas más próximas al presidente Pedro Sánchez y férrea defensora de todas las políticas impulsadas desde el Gobierno. No importa ya que no cuente con el refrendo de los suyos, que acaban de dejar bien claro que no la quieren en Baleares.

Armengol ha anunciado este sábado su candidatura en la reunión celebrada por el Consejo Político del PSIB-PSOE, que es el máximo órgano de decisión del partido entre congresos. «Salgo a ganar el país, defender a la gente de Baleares y hacer frente a la ola de extrema derecha en toda España», afirma Armengol en su perfil de Twitter.

És una… pic.twitter.com/l9QSxBFTq3 — Francina Armengol (@F_Armengol) June 3, 2023

"Exportadora de un modelo de éxito"

Es curioso que a pesar de haber sido desterrada democraticamente de su territorio se empeñe en reivindicar el modelo impuesto en las islas, incluso a llevarlo al resto del país. Un sinsentido, y una muestra más de proyecto deslavazado de Sánchez.

La exlíder del PSOE balear, que se reivindica como «exportadora» de un «modelo de diálogo y éxito balear», considera que «es hora de la lucha ideológica y de confrontar modelos de sociedad». «Porque las derechas no han empezado a gobernar en Baleares, pero algunos ya empiezan a apuntar lo que quieren hacer, como no aprovechar los 185 millones de euros del tranvía de Palma; no chocar los incrementos infinitos de los precios del alquiler; más coches en las carreteras y más cruceros en el mar, y más plazas turísticas y más cemento», critica.

A vueltas con el 'trumpismo'

Armengol cree que hay que «superar la ola del miedo y fakes news del 'trumpismo' español, con energía, ilusión y pasión». «Salimos todos a movilizar cada voto de la izquierda, conseguimos que esta sociedad libre y valiente se una para frenar el frente del pasado y construir el futuro común que queremos».