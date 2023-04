Podemos endurece su cruzada contra Tezanos y Moncloa cierra filas en su defensa

La formación morada pide que el jefe del CIS comparezca por la supuesta manipulación de datos del barómetro del mes de marzo y la portavoz, Isabel Rodríguez, defiende su trabajo y transparen

Otro capítulo más para la mala relación entre socios de Gobierno. Unidas Podemos y PSOE van sumando cada vez más piedras en el zapato que dificultan que caminen juntos. Hace tiempo que eso no ocurre y con la irrupción de Yolanda Díaz y su Sumar parece que la brecha, que ya era grande, se convierta en inmensa e imposible de cerrar.

La última, la denuncia de la formación morada a José Félix Tezanos y su CIS, al que acusan de manipular los datos a su antojo para favorecer al PSOE y perjudicar a Podemos. Desde luego, en eso es un especialista Tezanos, en "cocinar" estos datos que obtiene de las encuestas que hace para intentar dar aire a quien le interesa, que suele ser su jefe, Pedro Sánchez, y por lo tanto a su partido, el socialista.

¿Responderá Tezanos por la manipulación del CIS? Hoy en Noticias Básicas hemos hablado también del artículo de Zarzalejos sobre el acto de SUMAR y de Ecuador.



Los morados siguen defendiendo que los resultados fueron retocados según le convenía a Tezanos tras el intenso debate de la reforma de la ley del solo sí es sí y que supuso la estocada definitiva a la relación entre socios de Gobierno. La queja es porque en el barómetro del mes de marzo no se incluyeron en el mismo saco los votos de Sumar y Podemos, algo que sí que habían hecho meses anteriores. Por lo tanto, los resultados castigaban duramente a los de Montero, Belarra y compañía, obteniendo el peor dato en mucho tiempo.

En las últimas horas Tezanos ha dado sus explicaciones argumentando que en esta ocasión, un número importante de personas encuestadas respondieron que votarían a Sumar, y por ello lo ha separado. Unas explicaciones que no parecen suficientes ya que desde Unidas Podemos quieren ir un paso más allá y siguen presionando al jefe del CIS, al que piden que comparezca en el Congreso para explicar ese barómetro del mes de marzo que tanto perjudica a los socios de Pedro Sánchez.

Desde Unidas Podemos acabamos de solicitar la comparecencia del Presidente del CIS, Tezanos, en el Congreso de los Diputados. Debe dar explicaciones sobre la manipulación en los datos de marzo con clara intencionalidad política de influir en el debate sobre la ley Solo sí es sí pic.twitter.com/6dRcfaw04S — María Teresa Pérez (@m_tere_perez) April 4, 2023

Un mensaje en el que ha incidido la portavoz estatal de Podemos, Isabel Serra, en una atención a los medios en Sevilla donde ha defendido el registro de dicha solicitud de la comparecencia de Tezanos. Siguen asegurando que ha habido manipulación en el barómetro del CIS publicado el pasado mes de marzo y que, según ella y su formación, se ha hecho para perjudicar a Unidas Podemos.

La portavoz estatal de Podemos, Isabel Serra, atiende a los medios

La respuesta del Gobierno: a muerte con Tezanos

Tezanos ya ha dado esas explicaciones, en las que por cierto no ha perdido la oportunidad de atacar a Podemos y asegurar que el problema son ellos y no el CIS, pero no parecen suficientes ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que salir a la palestra para defenderle y por lo tanto, quitar credibilidad y valor a las protestas de sus socios del Ejecutivo.

Lo ha hecho la portavoz Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros, afirmando que todos los estudios del CIS son transparentes y pidiendo respeto hacia los profesionales que los llevan a cabo, así como al que los dirige. Nunca mejor dicho.