Illa sale escaldado de su desprecio al PP para ganarse el ‘amor’ de Puigdemont

El socialista admite que no descarta un pacto con Junts, la llamada ‘sociovergencia’, y rechaza los votos del PP, que le responde con sarcasmo “¿alguien te lo ha ofrecido?”

El candidato del PSC y ganador de las pasadas elecciones en Cataluña, Salvador Illa, sigue moviendo hilos en su camino hacia la presidencia de la Generalitat con el difícil puzzle de formaciones políticas que hay en el Parlament. En este contexto, Salvador Illa ya no cierra la puerta a un acuerdo de gobierno con el Junts de Carles Puigdemont, la llamada ‘sociovergencia’, mientras que sí desprecia un acuerdo constitucionalista con el PP.

El socialista ha insistido en que “me presentaré a la investidura y creo que lo puedo conseguir”, apuntando para ello en dar prioridad al apoyo de ERC y Comuns-Sumar con los que suma mayoría. Sin embargo, ERC está en una crisis profunda e insiste en mantenerse al margen de entrar en el gobierno catalán, por lo que Illa ya abre la puerta a acuerdos con Carles Puigdemont.

El candidato del PSC sólo ha descartado a Vox y a Aliança Catalana, aunque al PP de Alejandro Fernández, que sacó 15 escaños el pasado 12 de mayo, lo ha despreciado con afirmaciones como que “por coherencia” no es su prioridad aceptar los votos de los populares en una investidura.

PP: “¿Pero alguien te ha ofrecido apoyo?”

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha contestado a estas palabras de Salvador Illa con un sarcástico “y yo rechazo el amor de Cindy Crawford, no te fastidia... ¿Pero alguien te lo ha ofrecido, alma "salvadora"?”, en referencia a que el PP por ahora no ha dado su apoyo a una investidura del socialista y por lo tanto Illa no puede rechazar aquello que ni siquiera tiene.

Lo curioso es que Illa ha sido más contundente con el PP que con Puigdemont, admitiendo que "la sociovergencia -un gobierno del PSC con Junts- no es imposible" aunque ahora no ve el momento. "A lo mejor todos tenemos que ser más modestos y tenemos que buscar acuerdos amplios de país", ha instado Illa al prófugo catalán, llamándole a desistir de intentar una investidura y abrirse a acuerdos con el PSC.

Muchos ven estas palabras de Salvador Illa un intento de lograr que Junts no siga adelante con la investidura de Carles Puigdemont y luego apoyarse en ellos de forma puntual, con acuerdos momentáneos, en un gobierno sólo del PSC pero que sería “transversal” y que necesitaría jugar con acuerdos variables con ERC y Junts para sacar adelante sus iniciativas, descartando la vía constitucionalista de apoyarse en el PP.