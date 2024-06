El recién llegado que ha bajado los humos a Yolanda y busca otra cabeza en Sumar

El nuevo líder de IU, Antonio Maíllo, se ha convertido en el gran agitador tras la debacle de la vicepresidenta en las europeas. Próximo objetivo: el "ideólogo" Errejón.

El nuevo líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, alzado a la dirección comunista tras derrotar a la ministra Sira Rego -la candidata de Alberto Garzón- se ha convertido en estas 72 horas de convulsión en Sumar en el enemigo público de Yolanda Díaz.

Y lo ha hecho, básicamente, lanzando tres mensajes en público y en privado. El primero, que el proyecto de Sumar tal como lo diseñó el tándem Yolanda-Errejón ha muerto. Segundo, que la nueva coalición que salga del "período de reflexión" será mucho más colectiva. Y tercero, que no estaría de más que uno de los tres eurodiputados electos dimita para dar paso al cuarto, Manu Pineda, el que ha pagado los platos rotos del batacazo de la vicepresidenta segunda. Cabe recordar que es la primera vez que IU se queda fuera del Europarlamento.

Con Maíllo vuelven las esencias de la vieja IU. Y tanto quiere enmendar la etapa yolandista que ha abogado ya por tender puentes con Podemos.

Es por eso que IU, después de forzar la dimisión de Yolanda Díaz -con el esperpento del "no me voy, me quedo" incluido- Maíllo se ha puesto a trabajar para cobrase la segunda cabeza del experimento Sumar: la de Íñigo Errejón.