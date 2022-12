Feijóo recibe el año con una “avalancha” de medidas para sepultar al “sanchismo”

El presidente del PP ha anunciando un plan de “calidad institucional para evitar el “asalto” de estos meses de Sánchez; también ha criticado las últimas medidas “electorales” de Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este jueves balance político del año 2022, desde que tomó las riendas del partido hasta este mes de diciembre en donde Sánchez ha rebajado la malversación, eliminado la sedición, e “intentado asaltar el poder judicial”. Y el resultado es de lo más negativo.

Desde la sede del partido en Génova, Feijóo ha empezado anunciado una “avalancha” de medidas y planes a ejecutar “cuanto antes” con el deseo de que Pedro Sánchez “las copie” y rectifique “su modelo de gobierno fragmentado”. Así, una de las principales medidas que ha presentado ha sido la del plan de calidad institucional que garantice que ningún otro presidente del Gobierno vuelva a intentar modificar las mayorías de los órganos de poder en el CGPJ o en cualquier otro tribunal, tal y como ha intentado Sánchez.

Este plan institucional, ha dicho, guiará la "futura acción de gobierno" del PP e incluirá medidas para "evitar casos de nepotismo" en las instituciones del Estado con el fin de que "gobiernen los mejores servidores y no lo más adeptos más fieles" al líder. En este sentido, ha abogado por situar a la política "por encima de dos bloques o partidos enfrentados" y por "recuperar el respeto a las instituciones, por las leyes, la Constitución" y también por la palabra dada a los ciudadanos", para que éstos sepan a qué atenerse cuando vayan a las urnas y no lo hagan sabiendo que los políticos les van a "mentir" y a hacer lo contrario de lo que prometen.

En este contexto, Feijóo se ha mostrado convencido de que hay "una enorme capacidad de entendimiento con una gran mayoría de españoles diferentes" pero que tienen "problemas y aspiraciones comunes". "Se puede discrepar pero con formas, con argumentos, con propuestas y sin descalificaciones, recuperar el respeto por la política y solventar problemas a los ciudadanos en lugar de crear más", ha dicho.

Feijóo también ha aprovechado su intervención para denunciar que Sánchez sigue aplicando medidas “vergonozosas” que no solucionan los problemas reales de los españoles, en referencia a las medidas aprobadas por el Gobierno este martes. El presidente del PP ha subrayado que desde Génova pidieron en abril la bajada del IVA e la luz y del gas pero el Gobierno no lo aceptó hasta septiembre; y en septiembre el PP propuso bajar el IVA de los alimentos y no va a llegar hasta enero,. En total son 800 millones de euros que se han gastado las familias por no haber adoptado antes estas medidas.

"Es una falta de humanidad y de empatía terrible (ha sentenciado). Esto es impropio de un Gobierno con la mínima sensibilidad social”. En ese contexto, ha ofrecido al Gobierno una serie de medidas para completar ese decreto ley "incompleto y tardío". De entrada, propone convertir el "minicheque electoral" de los 200 euros de la cesta de la compra en una "devolución más amplía y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas", así como extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el espacio y las conservas. Además, propone renovar la bonificación de los 20 céntimos de gasolina para los autónomos y para las rentas medias y bajas, así como devolver el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

Sánchez, “suspenso” en economía

Feijóo ha incidido también en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no ha hecho "ningún avance" en materia económica, ya que, según ha explicado, España es en la actualidad "la última economía de la Unión Europea", al ser el único país de los 27 que no ha recuperado su nivel de PIB de 2019. "Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. España es hoy un país más pobre y más endeudado que en 2018, cuando llegó el Gobierno de Sánchez", ha subrayado Feijóo durante su comparecencia.

Asimismo, el líder de los 'populares' también ha remarcado que el Gobierno no ha avanzado en su objetivo de revertir el liderazgo en paro y paro juvenil en Europa, ni tampoco en la reducción de los niveles de deuda pública, que de hecho se ha incrementado "el doble" que en la media de la UE. Feijóo también ha apuntado que el Ejecutivo no está protegiendo a los ciudadanos, ya que en la actualidad hay más de 13 millones de españoles que viven en riesgo de pobreza, mientras que más de 4 millones de ciudadanos viven en una situación de carencia material severa.

Por el lado de la inflación, el presidente del PP ha acusado al Gobierno de observar "de manera impasible" el incremento de precios, tanto a nivel general como en la cesta de la compra. Sobre esta última, ha incidido en que es "la más alta de la UE con un incremento del 15% en los últimos meses". Un punto y seguido después de un año en el que ha llegado a Génova en sustitución de Casado y que podría ser el último como líder de la oposición, encaminado, según las encuestas, a presidir el Gobierno.