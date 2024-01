La reunión PP-Junts en verano: otra cortina de humo más de un PSOE perdido

Como ya ha pasado con estos días con la piñata de Sánchez, los socialistas se agarran ahora e intentan magnificar una reunión que ya se conocía para intentar tapar sus vergüenzas.

El PSOE intenta sacar punta de dónde no la hay o buscarle los tres pies al gato a la reunión que tuvieron en verano, tras las elecciones generales y con Alberto Núñeez Feijóo como principal opción para ser propuesto para la investidura, el Partido Popular con Junts. Reunión de la que ya tuvo conocimiento la opinión pública en su día -tal y como informamos en ESdiario- y que vuelve a estar en la picota a raíz de una información de La Vanguardia ampliando la noticia.

Este medio ha publicado este miércoles una noticia dando a conocer quiénes estuvieron en la misma y el lugar donde se produjo. Fue en el hotel Alma de la Ciudad Condal y acudieron a la cita dos representantes de cada formación: por parte del PP, su máximo dirigente en Barcelona, Daniel Sirera, junto al asesor político Xavier Domínguez; y por parte de Junts el presidente de la formación en el Parlament, Albert Batet, y el concejal barcelonés Josep Rius.

Oportunidad que ha aprovechado el PSOE para intentar hacer ver que no son ellos los únicos que negocian con independentistas, criticando que el Partido Popular se lleve echando las manos a la cabeza estos últimos meses por los pactos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont cuando, según dicen, los populares buscaron a lo mismo. “Otra cortina de humo más”, aseguran fuentes de la dirección nacional del PP.

Las grandes diferencias entre PP y PSOE a la hora de hablar con Junts

Y es que las diferencias entre uno y otro caso son abismales. Para empezar, las conversaciones que mantuvo Daniel Sirera (portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona y que él mismo reconoció por entonces) formaron parte de la ronda de contactos de cara a esa investidura. Un acercamiento con miembros de otro grupo parlamentario que dista bastante de buscar cerrar ningún acuerdo o pacto porque las posturas están a años luz. Y ahí siguieron.

De hecho, Miguel Tellado, portavoz en el Congreso de los populares, ha asegurado que fue “un simple café entre concejales” la reunión mantenida con Junts en el mes de agosto en Barcelona. De hecho ha restado importancia a si Feijóo tenía constancia del encuentro o no porque "los concejales generalmente no llaman a Génova para decir que van a tomar un café".

Miguel Tellado (PP) sobre la reunión entre PP y Junts: "Por lo que he podido escuchar a nuestro portavoz en el ayuntamiento de Barcelona, estamos hablando de un café entre un concejal del PP y otro de Junts y un diputado nacional de esa formación".https://t.co/2z2Jqzx2XW pic.twitter.com/5LFGi4AAQF — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 3, 2024

Y después, la gran diferencia -y bastante importante- comparado con el PSOE: que Alberto Núñez Feijóo no aceptó las condiciones y no faltó a su palabra mientras que Pedro Sánchez cedió a las presiones de los independentistas para quedarse en La Moncloa. Y es que Puigdemont puso sobre la mesa las condiciones para apoyarle en la investidura y Feijóo las rechazó. Mientras que Sánchez acabó pasando por el aro.

El propio Sirera, en declaraciones a El Mundo, ha confirmado la noticia publicada por La Vanguardia y hablado de la reunión para quitarle misterio al asunto. "No negocié nada, solo escuché. No he vuelto a hablar con ellos", ha expresado el popular catalán, que también ha aclarado que “se limitó a hacer de intermediario de las peticiones de Junts, que trasladó de inmediato a la dirección nacional de su partido y que esta rechazó categóricamente". Detalle que los socialistas parecen pasar por alto en otro intento de intentar echar tierra encima del resto para tapar sus vergüenzas que, a estas alturas del partido, no son precisamente pocas.