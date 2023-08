El alcalde 'regala bayetas' del PSOE a mujeres: “nadie se quejó y me abrazaron”

El primer edil de Albondón, en Granada, asume la responsabilidad del polémico obsequio, pero se justifica “no es una bayeta, es una taza con un paño” y “gobierno con mujeres”

El pequeño pueblo de Albondón, en Granada, ha saltado a los titulares nacionales por el polémico regalo de su alcalde, José Sánchez, del PSOE, que obsequió durante una merienda con las personas mayores del municipio con una botella de licor a los hombres y una bayeta las mujeres. El alcalde ha tenido que salir a pedir disculpas tras el revuelo causado, no sin antes dejar unas cuantas perlas dialécticas.

Durante el programa Todo es mentira de Cuatro, el alcalde de Albondón ha entrado en directo donde ha aclarado que “no era una botella de licor y una bayeta, sino que se regaló vino de Albondón y una taza con un paño de cocina”, provocando la risa de los conductores del programa.

Ante la polémica generada, el alcalde de Albondón ha desmentido que los vecinos se quejasen de los regalos, sino todo lo contrario: “a mí me abrazaron prácticamente el 90 por ciento de los mayores a la salida, me dieron la enhorabuena por el acto y en ningún momento nadie me comentó nada negativo del regalo”.

Eso sí, José Sánchez ha tenido que pedir disculpas y asumir la responsabilidad del regalo: “he cometido un error, lo asumo yo personalmente, no se ha equivocado nadie más que el alcalde y el responsable soy yo’’ pero no se considera machista, pues “gobierno con tres mujeres”.