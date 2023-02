Juicio al robo del siglo en vinos: Atrio y su botella de 310.000 euros 

El valor en carta de las 45 botellas sustraídas ascendía a 1,6 millones de euros. El propietario está convencido de que no las recuperará aunque estaría dispuesto a negociar un rescate.

Uno de los dos socios del restaurante del hotel Atrio de Cáceres, José Polo, está convencido de que no recuperará los vinos sustraídos y ha explicado que habría estado dispuesto a negociar un rescate para recuperar las botellas. Eso ha dicho poco antes de arrancar el juicio este lunes en la Audiencia Provincial de Cáceres. Se juzga a los dos únicos acusados de haber sustraído 45 caldos tasados en 700.000 euros y valoradas en el precio de la carta en 1,6 millones. El robo del siglo en lo que a vinos se refiere se perpetró en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021.

Polo está convencido de que las botellas se robaron "por encargo" y que están fuera de España. "Pienso que ha sido un encargo y me quedaba la esperanza de que no fuera así y negociaran con las botellas, pero si no negocian de aquí a final del juicio quiere decir que las botellas ya las tiene la persona que haya encargado el robo, y es más peligrosa esa persona que la cárcel", ha mnifestado al respecto.

Una de las botellas tenía un valor en la carta de 310.000 euros y se advertía que si el cliente la pedía era “bajo su responsabilidad”. Y es que el caldo es una botella de Château d'Yquem 1806, un vino dulce de la región de Sauternes, en Burdeos, que es único en el mundo por ser uno de los más antiguos que se conservan en el mundo y por ser el primero y último hasta la fecha en ser calificado como Premier Grand Cru Classé Supérieur.

Los dos acusados no han declarado

Los acusados son Priscila Guevara, una mexicana de 29 años, y Constantin Dumitru, de 48 y nacionalidad rumana, que se han negado a declarar en el arranque del juicio. La fiscal pide para ellos 4 años y 6 meses de prisión como coautores de un delito de robo con fuerza que se ve agravado por la elevada cuantía de los vinos sustraídos.

Existen numerosas pruebas de que fueron ellos los ladrones de las 45 botellas. Incluso en las grabaciones de las cámaras de seguridad se les ve salir de la bodega con las mochilas cargadas. Ambos se encuentran en prisión preventiva en Cáceres desde que la policía los detuvo en la frontera con Croacia cuando intentaban acceder a ese país en coche. A los pocos días fueron entregados a España y la jueza decretó su ingreso provisional sin fianza.

Priscila y Constantin se alojaron la noche del robo en el hotel Atrio bajo un nombre falso. Mientras Priscila pedía algo de comida a la recepción, Constantin presuntamente aprovechó para acceder a la bodega con una tarjeta magnética y robar 45 botellas de vino.