Felipe González, otro socialista que se une a las críticas contra el 'sí es sí'

Aunque desde el Gobierno siguen negando la mayor, cada vez son más las personas que se posicionan contra la ley de Montero. Ya son, al menos, 259 agresores sexuales beneficiados.

A pesar de que el Gobierno sigue erre que erre con su defensa del ley del 'solo sí es sí', cada vez son más las voces que se unen a la crítica de esta norma que está rebajando las condenas a agresores sexuales y está dejando a algunos de ellos libres antes de tiempo. Desde el Ejecutivo de Sánchez siguen asegurando que no se va a revisar la ley, especialmente desde el lado de Podemos.

La número dos de Irene Montero, que se mofó hace un par de semanas de esta reducción de condenas, aseguraba que la mayoría de revisiones habían acabado sin bajar las penas. Eso es una realidad, pero una cosa no quita la otra y también es otra realidad que gracias a la reforma del Código Penal más de 250 agresores sexuales se han visto beneficiado.

Sin embargo, desde el lado socialista empiezan a admitir la chapuza. Es el caso de la propia ministra de Justicia Pilar Llop, que estos días ha reconocido que esta nueva ley no ha tenido los efectos deseados. La semana pasada fueron Alfonso Guerra, que aseguró que alguien tendría que pagar por una incompetencia de este calibre, y Manuela Carmena. Esta vez ha sido Felipe González el que se ha unido a las criticas.

El expresidente del Gobierno lo ha hecho con una comparación aprovechando que estaba en un foro de debate sobre incendios forestales en Zaragoza. Ha comparado la ley con las zonas de especial protección contra incendios y la frase: "Por favor, no me protejas que ardo más".

De esta manera, al ser preguntado por la ley de 'solo sí es sí', ha traído a colación el asunto del debate en este foro, los incendios, para hacer un símil y afirmar: "La mitad de los grandes incendios forestales de este año se han producido en zonas de especial protección, parques naturales y zonas protegidas; yo oigo el grito de las zonas protegidas diciendo, 'por favor, no me protejas, no me protejas, que ardo más', pues lo mismo digo de la ley del sí es sí".

Ya son 259 condenados beneficiados por la ley de Montero

El número de condenados por delitos sexuales beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley de Montero asciende al menos a 259, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. En algunos casos, como dos en Cantabria, se ha reducido la pena de prisión en 7 años (de 18 a 11). En este caso son dos hombres por una agresión sexual a una joven en un hostal de Santander.

Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 20 personas. Las últimas 15 rebajas de pena han trascendido este lunes y martes se han producido en Asturias, Castilla y León, Cataluña y Galicia.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha notificado este martes una rebaja de pena que conlleva la excarcelación de un hombre condenado por dos delitos de violación consumada, un delito de violación en grado de tentativa y un delito de agresión sexual en grado de tentativa.

Al margen, la Audiencia Provincial de Lleida ha dictado 6 de las 15 rebajas comunicadas en lo que va de semana. Los magistrados han revisado y modificado a la baja 5 sentencias que afectan a 6 condenados por delitos sexuales. En uno de los casos, el tribunal ha rebajado de 12 a 7 años la pena de prisión a un hombre responsable de una agresión sexual.

A la lista se suman dos nuevas modificaciones de pena en Castilla y León, dictadas por la Audiencia Provincial de Zamora. En uno de los casos, ha acordado rebajar de 12 años a 9 años y 4 meses la pena de prisión impuesta a un hombre condenado por un delito de agresión sexual consumado y uno en grado de tentativa. En el otro, ha rebajado en 2 años y 5 meses la pena de cárcel a un hombre que violó y abusó sexualmente y de forma reiterada de sus dos hijas menores de edad, por lo que la pena ha quedado en 11 años y 2 meses.

Por su parte, en los tribunales gallegos se han registrado 6 rebajas en lo que va de semana. La Audiencia Provincial de A Coruña ha informado este martes que ha acordado modificar las penas impuestas a 5 condenados por delitos sexuales.

Con las 15 nuevas rebajas contabilizadas a principios de esta semana, el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la ley del 'solo sí es sí' ha pasado de 244 a 259 desde el pasado viernes, día en el que la ministra de Justicia lamentó que la ley no haya tenido "los efectos deseados".