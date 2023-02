Feijóo anima a pelear “una mayoría indiscutible” por el camino del centro

No hay que elegir entre trabajadores o empresarios, o entre hombre y mujer”, destaca el líder del PP sobre las últimas polémicas del Gobierno, convencido de la victoria popular

A ritmo de Raphael y de ‘Mi gran noche’, de Camilo Sesto o de Nino Bravo y con un Museo de las Ciencias a reventar con más de 4.000 personas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausuraba la 26 Intermunicipal en Valencia, una jornada en la que ha vuelto a llegar flanqueado por los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy tras la foto de unidad del día anterior y donde han estado todos presidentes autonómicos del PP.

Feijóo ha subrayado en su intervención que no se conforma con ganar, sino que “hay que pelear por una mayoría absolutamente indiscutible” y que no se trata de “cambiar un presidente por otro” porque si no “el cambio se queda corto”, sino que además hay que hacer un giro en todas las políticas.

El líder del PP asimismo ha indicado que hay que ganar “por la senda del centro” y ha propuesto “superar la política de bloques y la separación territorial para reunir a nuestro país”. “No renuncio a que España tenga un mejor Gobierno y estoy seguro que va a tener un mejor Gobierno”, ha subrayado sobre su victoria.

“Nunca había visto tan nerviosos a nuestros adversarios a uno y otro lado”, ha indicado Feijóo, resaltando en termino irónico que “Sánchez convocó un debate sobre la crisis en el Senado y parecía un debate sobre el estado de Feijóo”. El líder del PP ha indicado que “vamos a salir de aquí, de Valencia, enchufados porque somos el partido que más se parece a España mientras Sánchez ha perdido el contacto con la gente”.

“No hay que elegir entre trabajadores o empresarios, o entre hombre y mujer”, ha indicado el presidente del PP sobre las últimas polémicas del Gobierno, pues “los españoles no estamos enfrentados entre sí, ni estamos atrapados en el pasado de Franco, sino que miramos al futuro y vamos a construirlo”.

“Van por la calle como un decorado y utilizan a la gente como un figurante de ficción, pero eso se nota, la gente se da cuenta cuando un político se acerca para hacer una foto y subirla a las redes, o cuando se acerca sin medios para darle la mano y escucharles”, ha aseverado Feijóo como indirecta a los últimos actos de propaganda de Sánchez como sus fotos jugando a la petanca con jubilados.

“Nadie puede atemorizar a los españoles con que va a ganar el PP, ni siquiera Sánchez”, ha resumido Feijóo, dejando claro, defendiendo que la receta del PP “es bajar impuestos y que funcionen los servicios públicos”. “Estamos para ganar y gobernar “, ha insistido Feijóo, lanzando a sus candidatos a la victoria el próximo 28 de mayo.