La senadora Antonelli fulmina a Calvo y le arroja su "panfleto transfóbico"

Ajuste de cuentas en el feminismo tras el nuevo ascenso de Carmen Calvo. La senadora de Más Madrid e histórica activista LGTBI, Carla Antonelli, ha reconocido sentirse alegre por la renuncia al acta en el Congreso de Calvo tras ser designada como presidenta del Consejo de Estado porque es "un primer paso para que salga del poder Legislativo".

"Yo soy una persona que tengo la capacidad porque si no, no estaría aquí hoy hablando con ustedes de apartar el odio y el rencor. Yo podría estar pensando de las veces que me ha tratado masculino", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación mientras Más Madrid pedía al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley Trans de la Comunidad aprobada en diciembre por el PP.

Al hilo, ha apuntado que "las historias se seguirán escribiendo solas" y ha adelantado, entre rosas, que el próximo mes de marzo se presentarán sus memorias y que ahí "se continuará hablando".

Antonelli abandonaba la militancia del PSOE en 2022 tras años en el partido en la Cámara regional. Señalaba entonces que lo hacía como una forma de protesta por la "maniobra de ampliar plazos" de la tramitación de la Ley Trans estatal, que acabó siendo aprobada aunque Calvo rompió la disciplina de voto absteniéndose y no apostando por el 'sí' como el resto de la bancada del PSOE.

Entonces en el seno del Gobierno de coalición había tensión entre la que fuera ministra de Igualdad Irene Montero y la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso y extitular de la misma cartera en el Ejecutivo monocolor del PSOE Carmen Calvo.

En la carta con la que Antonelli anunciaba su salida de las filas socialistas arremetía contra Calvo pro enviar en 2020 un "panfleto transfóbico" a todas las agrupaciones del partido en España.