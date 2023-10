Ridículo de un diputado de Sumar para justificar que el Falcon seguirá operativo

Gerardo Pisarello ha defendido que los líderes de PSOE y Sumar sigan, a pesar de su insistencia en reducir los vuelos cortos, utilizando el Falcon por "razones de su cargo".

Una de las medidas -entre las más de 200- que presentaron este martes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que más cola ha traído ha sido la de la intención de suprimir los vuelos cortos que tengan una alternativa ferroviaria menor de dos horas y media por razones medioambientales. Una propuesta populista a la que le faltan muchos detalles por conocer que ahora van saliendo a la luz.

Y es que la poca concreción de, en este caso, la líder de Sumar a la hora de explicar la medida ha provocado muchas confusión tanto social como empresarial. Partiendo de esa premisa, podrían ser tres las rutas aéreas afectadas: Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia y Madrid-Alicante. Sin embargo, ahora empiezan a matizar que se estudia el respetar los denominados puentes aéreos o buscar alternativas. Otras como Madrid-Sevilla (2:33 horas en tren), Madrid-Málaga (2:36 horas) y Madrid-Murcia (2:48) están al límite.

Las compañías aéreas claman contra la medida. Defienden que vetar vuelos no es la solución y apuntan que debería apostarse por avanzar a la combinación de diferentes medios de transporte. Informaciones apuntan a que AENA ha sufrido una bajada en bolsa de 615 millones de euros a raíz del anuncio de la medida. En definitiva, caos e incertidumbre que ya está teniendo consecuencias.

Este miércoles el diputado de Sumar-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha defendido la propuesta aunque poniendo un pero realmente importante al ser preguntado si la medida se aplicaría al famoso Falcon con el que se desplazan, sin ir más lejos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a lo largo y ancho del territorio nacional.

Las mentiras de Sumar para justificar que el Falcon seguirá operativo

Después de soltar los argumentos ecologistas de turno, la periodista le ha preguntado por ese caso concreto del Falcon, a lo que Pisarello ha contestado que “hay casos excepcionales”, refiriéndose a los cargos de presidente y vicepresidenta en este caso. Después se ha puesto a él como ejemplo y ha metido la pata.

“Nos pasa a todos cotidianamente. Yo normalmente utilizo el tren pero hay razones institucionales que lo justifican puedo hacer una excepción. Eso vale para cualquier persona y para cualquier ciudadano”, ha expresado el diputado de Sumar. Sin embargo, sus palabras no son ciertas. Especialmente en la parte final. Y es que, si se pone en marcha la medida no todos los ciudadanos podrán hacer por ejemplo un vuelo Madrid-Valencia aunque sea una urgencia o por razones que lo justifiquen.

Pedro Sánchez baja del Falcon después de uno de sus viajes.

Todo hace indicar que el Falcon seguirá operativo para alegría de Sánchez y Yolanda Díaz. El avión presidencial ha desplegado sus alas para cubrir viajes tan largos y tan urgentes que no permitían otro medio de transporte como Madrid-Valladolid, Madrid-Albacete o Sevilla-Málaga. Eso por no hablar del helicóptero Super Puma. Sumar y PSOE preparan el terreno para aplicar una frase que les persigue allá por donde van: consejos vendo pero para mí no tengo.